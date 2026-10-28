À moins de 900 €, le Galaxy S26 Ultra devient beaucoup plus accessible… à certaines conditions

Le Galaxy S26 Ultra coûtait encore largement plus de 1 500 € au tarif officiel dans sa version de base. Aujourd'hui, plusieurs offres le font passer sous les 900 €. Cette fois, ce n'est pas une nouvelle opération Samsung : c'est le prix du marché qui a fortement décroché.

La Rédac LesMobiles - publié le 28/10/2026 à 12h15
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Smartphone Samsung bleu clair avec stylet posé sur une table en bois devant un mur gris.

Le Galaxy S26 Ultra 256 Go a été lancé à 1 469 €. Quelques mois plus tard, Samsung l'affiche désormais à 1 569 €. Son prix officiel a donc augmenté de 100 € depuis sa sortie.

Pourtant, il est aujourd'hui possible de trouver le Galaxy S26 Ultra sous la barre des 900 € avec certaines offres. L'écart est suffisamment important pour remettre ce très haut de gamme dans la course si votre budget tourne déjà autour de cette somme.

 

Un grand écran, un zoom 5x et sept ans de mises à jour

Le Galaxy S26 Ultra est le modèle le plus complet de la famille S26. Son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces affiche une définition QHD+ et monte jusqu'à 120 Hz. Le S Pen est directement intégré au téléphone, notamment pour écrire, annoter ou retoucher plus précisément une photo.

C'est justement en photo que l'Ultra creuse le plus l'écart. Samsung associe un capteur principal de 200 mégapixels à un ultra grand-angle et deux téléobjectifs. Vous disposez ainsi de plusieurs focales, avec notamment des zooms optiques 3x et 5x. Pour un voyage, un concert ou simplement un sujet éloigné, cette polyvalence évite de dépendre uniquement du zoom numérique.

C'est aussi pour cette raison que nous avons retenu le S26 Ultra dans notre sélection des meilleurs smartphones pour la photo.

Samsung promet par ailleurs sept ans de mises à jour du système et de sécurité. Et si vous possédez déjà une Galaxy Watch, des Galaxy Buds, une tablette Galaxy ou d'autres appareils de la marque, le téléphone profite aussi de tout l'écosystème Samsung.

Comment le Galaxy S26 Ultra peut-il passer sous les 900 € ?

Il faut regarder la nature des offres. Les tarifs les plus bas concernent notamment des versions internationales du Galaxy S26 Ultra. Elles peuvent présenter quelques différences avec les références destinées au marché français, notamment pour certaines fonctions réseau ou la prise en charge après-vente.

D'autres offres sous les 900 € correspondent à des modèles reconditionnés.

 

Le prix n'est donc pas directement comparable à celui d'un Galaxy S26 Ultra neuf vendu 1 569 € par Samsung France.

Si vous aviez déjà prévu entre 800 et 900 € pour votre prochain smartphone et que la photo compte beaucoup dans votre choix, le Galaxy S26 Ultra mérite clairement d'entrer dans votre comparaison. Vous pouvez également consulter les autres smartphones Samsung pour voir ce que ce budget permet d'obtenir aujourd'hui.

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