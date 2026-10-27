L’iPhone 17 passe sous les 740 € alors qu’Apple l’affiche encore à 1 119 €

Lors de l'arrivée des iPhone 18, Apple n'a pas baissé le prix de l'iPhone 17. La marque l'a au contraire augmenté de 150 €, le faisant passer de 969 € à 1 119 €.

Mais rien ne vous oblige à l'acheter chez Apple à ce tarif. Au moment où nous écrivons ces lignes, CertiDeal propose l'iPhone 17 à 744,99 €.

À ce prix, il n'est pas neuf. CertiDeal le vend reconditionné en France et en état esthétique « Correct ». La contrepartie est donc claire, tout comme l'économie : 374,01 € par rapport au prix demandé actuellement par Apple.

744,99 € au lieu de 1 119 €

À 1 119 €, l'iPhone 17 se retrouve face à des smartphones plus haut de gamme et son prix devient difficile à ignorer au moment de comparer. À 744,99 €, il revient sous la barre des 750 €, sans changer pour autant de génération ni de caractéristiques.

Vous profitez notamment de l'écran ProMotion jusqu'à 120 Hz, l'une des vraies évolutions de cette génération. Si vous venez d'un ancien iPhone standard limité à 60 Hz, le gain de fluidité se voit dans les animations, le défilement des pages et la navigation au quotidien.

Même constat pour la puce A19 : elle reste largement assez puissante pour les applications, les jeux et plusieurs années d'utilisation. Si vous cherchez surtout un iPhone récent, rapide et fluide, vous n'avez pas forcément besoin de passer à un modèle Pro.

La contrepartie : il est reconditionné et classé « Correct »

Les 374 € d'écart avec Apple ont évidemment une explication. Cet iPhone a déjà été utilisé et son état esthétique est classé « Correct ». Il peut donc présenter des traces d'usage que vous n'auriez pas sur un appareil neuf.

CertiDeal précise en revanche que ses smartphones sont 100 % fonctionnels, débloqués tous opérateurs et testés. La batterie est annoncée en excellent état et l'appareil est reconditionné dans les ateliers français de l'entreprise.

Autre différence avec une simple occasion entre particuliers : la garantie est de 30 mois et vous disposez de 30 jours pour changer d'avis.

Si vous voulez un téléphone sans la moindre marque d'utilisation, cette version « Correct » risque donc de ne pas vous convenir. Mais si quelques traces extérieures ne vous dérangent pas, elles permettent ici de faire baisser sérieusement la facture.