Plus besoin de box pour votre téléphone fixe : voici comment ça marche

La fermeture progressive du réseau cuivre change la façon dont certaines lignes fixes sont raccordées. Ce réseau historique, utilisé notamment pour la téléphonie traditionnelle et l'ADSL, est progressivement remplacé par d'autres technologies. La fermeture technique a déjà commencé dans certaines communes et doit se poursuivre par étapes jusqu'à fin 2030.

Dès lors, si votre seul besoin est de garder un numéro fixe pour téléphoner, prendre une box internet n'est plus la seule solution possible.

Un téléphone fixe, mais les appels passent par le réseau mobile

Le principe de BleuFix est simple : le téléphone fourni par France Téléphone contient une carte SIM. Les appels passent donc par le réseau mobile, et non par une prise téléphonique ou une box. Pour vous, l'usage change peu : vous continuez à appeler et à recevoir des appels depuis un combiné fixe.

Le forfait fixe sans box de France Téléphone est affiché à 19,90 € par mois, sans engagement. Le téléphone Maxcom est fourni avec sa carte SIM déjà installée et préconfigurée. Il n'y a donc ni raccordement ADSL ou fibre à prévoir, ni intervention d'un technicien. Et si vous tenez à votre numéro actuel, France Téléphone prévoit aussi sa conservation par portabilité.

Les appels vers les fixes et mobiles de France métropolitaine sont inclus dans le forfait, dans les limites fixées par les conditions de l'offre.

Si vous voulez simplement garder un fixe, la box n'est plus indispensable

Évidemment, le téléphone fixe n'est plus indispensable pour tout le monde. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est plus du tout utile.

Prenons le cas d'un parent âgé qui préfère continuer à utiliser un combiné plutôt qu'un smartphone. Une ligne fonctionnant sur carte SIM lui permet de garder ce repère sans devoir gérer une box uniquement pour téléphoner. Même logique pour une résidence secondaire : si vous souhaitez simplement y disposer d'un numéro fixe, souscrire en plus un accès internet n'est pas forcément nécessaire.

Et si vous avez déjà la fibre chez vous, l'intérêt peut être différent. La ligne BleuFix fonctionne indépendamment de votre box internet. Votre numéro fixe n'est donc pas rattaché à votre abonnement fibre. Vous pouvez ainsi conserver deux services séparés, l'un pour internet et l'autre pour les appels.

Pour un commerce ou un cabinet, la ligne peut rester indépendante d'internet

Cette séparation peut aussi avoir du sens dans un cadre professionnel. Si vous gérez un commerce, un cabinet ou une activité indépendante, vous pouvez souhaiter conserver un numéro fixe réservé aux appels de vos clients, aux commandes ou aux prises de rendez-vous.

Dans ce cas, le téléphone n'a pas besoin d'être lié à la box du local. Si vous changez d'offre internet, votre ligne dédiée aux appels peut continuer à fonctionner séparément. Et pour une petite structure qui n'a pas besoin d'un standard téléphonique, cela évite également de mettre en place une installation plus complexe pour une seule ligne.

Vous pouvez donc le déplacer dans votre logement, votre commerce ou votre cabinet plutôt que de rester à côté d'une prise téléphonique murale. En revanche, les informations disponibles ne permettent pas d'affirmer qu'il peut être emporté librement d'une adresse à une autre.

Pas besoin de box, mais il faut une bonne couverture mobile

Puisque les appels passent par le réseau mobile, la qualité du service dépend de la couverture disponible à l'endroit où vous utilisez le téléphone.

France Téléphone indique que BleuFix s'appuie sur les réseaux de ses opérateurs partenaires Orange et Bouygues Telecom. Comme avec un téléphone mobile, la réception peut donc varier selon votre adresse, le bâtiment ou encore le relief environnant.

Il faut également bien distinguer téléphonie et accès internet. BleuFix fournit une ligne pour appeler et recevoir des appels. L'offre ne vous donne pas accès au Wi-Fi et ne remplace donc pas une box si vous avez besoin d'internet pour vos ordinateurs, votre téléviseur ou vos autres appareils connectés.

France Téléphone indique enfin que son service client est basé en France et joignable par téléphone du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.

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