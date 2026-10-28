Écrans intérieurs fissurés de certains iPhone Duo : Apple sort de son silence

Annoncé début septembre en même temps que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, l’iPhone Duo, le premier smartphone pliable d’Apple est commercialisé depuis le 23 octobre 2026. Quelques heures après son lancement, des acheteurs ont publié des photos de dalles fissurées le long du pli central. Certains évoquent aussi un craquement à l'ouverture et des lignes sur l'écran.

Alors que la marque est plutôt muette lors de signalement sporadique concernant ses produits, cette fois, elle est sortie de son silence très probablement pour rassurer les clients mais aussi les marchés. Ainsi, ce lundi 26 octobre, Apple a réagi dans une déclaration transmise à Bloomberg. Selon la marque, le problème touche l'écran intérieur d'un « petit nombre d'unités ».

D'après Apple, la majorité des appareils n'est pas affectée, et les défauts apparaissent généralement très vite. Le constructeur ne précise toutefois ni le nombre d'unités concernées ni l'origine de la panne.

Selon Bloomberg, les magasins et le support n'ont pas encore reçu de consigne officielle. En outre, une équipe d'ingénieurs étudie les appareils récupérés.

Les causes évoquées et la comparaison avec la concurrence

Le démontage d'iFixit dont nous vous parlions suggère que la barre centrale de la charnière ne descendrait peut-être pas assez bas à la fermeture. Les dommages se situent au-dessus de la jonction entre l'emplacement du câble d'affichage et le support central de la charnière. Apple n'a confirmé aucune cause.

À l'inverse, des essais d'endurance indiquent que la charnière résiste à des milliers de pliages, même si le pli se marque davantage avec le temps.

Les pliables Android existent depuis plusieurs années (2019 pour le Samsung Galaxy Z Fold) et ont connu des soucis similaires lors de leurs premières générations. Le PDG John Ternus les avait pourtant jugés « bon marché et de piètre qualité », une formule que plusieurs médias rappellent aujourd'hui.

Remplacement : une procédure variable selon les cas

Apple demande de contacter AppleCare, y compris pour un achat via un opérateur. L'abonnement AppleCare+ n'est pas nécessaire, puisqu'il s'agit d'un défaut. Un utilisateur dont la charnière devient raide ou bruyante doit cesser de l'ouvrir et contacter l'assistance.

Dans les faits, les expériences sont différentes. Certains clients ont obtenu un appareil neuf en magasin, tandis qu'un point de vente n'avait plus de stock. Un autre client a dû renvoyer son téléphone par courrier avant de recevoir un remplacement en express. Cependant, il y a aussi eu un cas de refus de garantie, Apple estimant que l'appareil avait subi une chute.

Enfin, malgré qu’il s’agisse d’un problème avéré, d’où la réaction d’Apple, il faut tout de même relativiser au regard de l'ampleur du problème qui reste encore floue.