Ce matin, des iPhones reconditionnés à prix mini… mais il ne reste que quelques heures

iPhone 11, 11 Pro ou 13 ? Trois valeurs sûres d’Apple à prix cassé, garanties 2 ans, reconditionnées en France, et ce soir seulement, le code promo OR15 vous fait économiser 15 € dès deux smartphones achetés.

Une occasion rare pour s’équiper (ou équiper ses proches) en limitant les frais, et l’impact écologique.

Des modèles éprouvés, toujours dans la course

Ils ne sont plus les derniers-nés d’Apple, mais ils n’ont pas dit leur dernier mot.

Les iPhone 11, 11 Pro et 13 profitent tous d’un suivi logiciel exemplaire, d’un design éprouvé et de performances solides pour les usages quotidiens.

Le tout, à prix adouci grâce au reconditionné de qualité proposé par CertiDeal.

Des modèles Apple sous iOS, garantis 2 ans, dès 140 € avec le code OR15 : difficile de faire mieux.

iPhone 11 : best-seller toujours d’actualité

Propulsé par la puce A13 Bionic, l’iPhone 11 assure une excellente fluidité.

Son écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces et son double capteur photo 12 MP en font un smartphone équilibré, idéal pour une utilisation familiale ou senior.

Il reste encore compatible avec les dernières versions d’iOS (dont la 26) et son autonomie reste solide. Un excellent rapport qualité/prix, surtout en reconditionné.

Le smartphone reconditionné le plus vendu au monde en 2024 reste une option ultra-pertinente pour les budgets serrés.

iPhone 11 Pro : format compact et triple capteur

Moins connu mais très complet, l’iPhone 11 Pro affiche un format rare avec son écran Super Retina XDR de 5,8 pouces. Il bénéficie d’un triple capteur photo 12 MP avec zoom optique, et reste fluide au quotidien.

Un excellent choix pour les fans de petits formats.

Un haut de gamme discret mais puissant, parfait pour ceux qui veulent un iPhone plus compact et élégant, sans sacrifier les performances.

iPhone 13 : toujours une référence

Sorti plus récemment, l’iPhone 13 reste une référence. Avec sa puce A15 Bionic, son écran OLED Super Retina de 6,1 pouces et ses 128 Go de stockage, il coche presque toutes les cases. Il est aussi compatible charge rapide et MagSafe.

Son double capteur photo 12 MP, sa vidéo 4K HDR à 60 i/s et son Face ID précis font de lui un excellent photophone polyvalent, même en 2025.

Un iPhone encore très actuel pour ceux qui cherchent puissance et compacité à prix maîtrisé.

Pourquoi choisir CertiDeal ?

CertiDeal est l’un des seuls acteurs à reconditionner ses smartphones directement en Île-de-France. Garantie 2 ans, batterie neuve en option, et possibilité d’ajouter des protections.

Les modèles dits « Dur à cuire » affichent parfois quelques défauts esthétiques, mais leur fonctionnement est impeccable, tandis que ceux sans Face ID supprime une fonctionnalité pour faire baisser drastiquement le prix.

iPhone reconditionné en France, garanti, livré rapidement : une solution bien plus vertueuse qu’un achat neuf, pour la planète comme pour le portefeuille.

Dernier rappel : code OR15 valable jusqu’à ce soir

CertiDeal propose en ce moment une remise de 15 € avec le code OR15.

Cette offre expire ce soir, il vous reste donc seulement quelques heures pour en profiter.

Un iPhone à moins de 140€, garanti 2 ans, remis en état en France, et qui recevra la iOS26 !

Acheter un smartphone reconditionné, c’est aussi contribuer à réduire l’empreinte carbone de l’industrie tech, tout en s’offrant un produit fiable, contrôlé, et souvent bien plus durable qu’on l’imagine.