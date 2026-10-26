iPhone 17 Pro Max : pourquoi son succès en France marque une rupture avec les générations précédentes

Le chiffre le plus spectaculaire n'est d'ailleurs pas seulement celui du Pro Max. C'est ce qui se passe en même temps juste en dessous de lui : +28,7 % pour l'iPhone 17 Pro Max face au 16 Pro Max, contre -25,6 % pour l'iPhone 17 Pro face au 16 Pro.

Autrement dit, alors que le modèle le plus cher gagne franchement du terrain, celui qui constituait jusque-là le cœur de la gamme Pro en perd presque dans les mêmes proportions.

Plus de 54 points séparent les trajectoires du Pro et du Pro Max

Les chiffres que nous allons évoquer proviennent du panel français de Counterpoint Research, qui suit les ventes réalisées auprès des consommateurs chez les opérateurs et les distributeurs.

Les données publiques disponibles portent pour l'instant sur les six premiers mois de commercialisation, en attendant les chiffres couvrant l'ensemble de la première année. Sur cette période, l'iPhone 17 Pro Max s'est vendu 28,7 % de plus que le 16 Pro Max sur la même période suivant son lancement.

Pour l'iPhone 17 Pro, Counterpoint mesure au contraire une baisse de 25,6 % face au 16 Pro sur une période identique.

Entre les deux évolutions, l'écart atteint 54,3 points de pourcentage.

Attention, cela ne signifie pas que le 17 Pro Max s'est vendu 54,3 % de plus que le 17 Pro, car chacun est comparé à son propre prédécesseur. Mais cela évoque quelque chose de sans doute plus intéressant encore. Deux iPhone appartenant à la même gamme Pro ont évolué simultanément dans des directions presque opposées.

Pris isolément, le bond de 28,7 % du Pro Max pourrait simplement passer pour une très bonne performance commerciale. Mis face à la chute de 25,6 % du Pro, c'est une tout autre histoire qui commence à se dessiner : quelque chose semble avoir changé dans la manière dont les Français se répartissent entre les deux modèles haut de gamme d'Apple.

Jusqu'à l'iPhone 16, les Français choisissaient plutôt le Pro que le Pro Max

C'est en remontant de quelques générations que l'écart prend vraiment du relief. Pour être méthodique, il faut tout de même préciser que les données historiques ouvertes de Counterpoint ne sont pas parfaitement comparables : pour les iPhone 14, 15 et 16, l'institut publie surtout des photographies mensuelles de parts de ventes plutôt qu'un bilan systématique des six premiers mois.

Toutefois, mises en comparaison, elles révèlent une régularité frappante.

En juillet 2023, l'iPhone 14 Pro représentait 8 % des ventes de smartphones en France, contre 5 % pour le 14 Pro Max. En janvier 2024, l'écart s'était encore creusé : 15 % pour l'iPhone 15 Pro, seulement 5 % pour le 15 Pro Max. Puis, en janvier 2025, même scénario avec l'iPhone 16 Pro à 16 % et le 16 Pro Max à 8 %.

Le détail des chiffres change d'une génération à l'autre, mais pas leur ordre : Pro devant, Pro Max derrière. Le plus grand et le plus cher des deux n'était évidemment pas marginal, mais le modèle Pro plus compact occupait régulièrement une place supérieure dans les ventes françaises observées par Counterpoint.

C'est ce qui rend l'iPhone 17 Pro Max particulier. Il ne s'est pas contenté de bien se vendre. Il a progressé au moment précis où le Pro, historiquement mieux placé dans ces instantanés français, reculait de plus d'un quart.

Le renversement est donc assez net pour que l'on puisse parler de rupture, même s'il faudra attendre les données complètes de l'année pour savoir jusqu'où elle s'est prolongée.

Et si les 150 € d'écart avaient finalement joué en faveur du Pro Max ?

Counterpoint permet de constater ce mouvement, pas d'en identifier avec certitude la cause, mais le positionnement choisi par Apple peut donner une première clé de lecture.

Au lancement, l'iPhone 17 Pro démarrait à 1 329 €, contre 1 479 € pour le 17 Pro Max, dans les deux cas avec 256 Go de stockage. Il fallait donc ajouter 150 € pour passer de l'un à l'autre, soit un peu plus de 11 % du prix du Pro.

Sur un smartphone à 500 €, 150 € supplémentaires changent profondément l'équation. Sur un achat qui dépasse déjà 1 300 €, la perception peut être différente. Celui qui a décidé d'entrer dans la gamme Pro a déjà accepté un budget très élevé. À ce stade, la question peut devenir moins « comment économiser 150 € ? » que « qu'est-ce que j'obtiens en allant jusqu'au bout ? ».

Et la réponse est particulièrement lisible. L'iPhone 17 Pro possède un écran de 6,3 pouces ; le Pro Max monte à 6,9 pouces. Le plus grand modèle profite également de la meilleure autonomie de la gamme et peut embarquer jusqu'à 2 To de stockage, contre 1 To maximum pour le Pro.

Pour le reste, les deux partagent l'essentiel de ce qui fait leur statut de modèle Pro : puce A19 Pro, écran ProMotion jusqu'à 120 Hz et système photo reposant sur trois caméras Fusion de 48 Mpx. Le Pro Max n'est donc pas un autre iPhone. C'est essentiellement la version poussée au maximum d'un appareil déjà très haut de gamme.

C'est là que les 150 € prennent une autre dimension. Au moment de déterminer quel iPhone choisir, le Pro garde un argument évident pour ceux qui préfèrent un téléphone plus compact. Mais pour l'acheteur attiré avant tout par un grand écran et une meilleure autonomie, passer au Pro Max peut sembler plus cohérent une fois le prix du Pro déjà accepté.

Le vrai problème est peut-être devenu la place du Pro au milieu de la gamme

C'est peut-être ici que les chiffres deviennent les plus intéressants. Car le succès du Pro Max n'est probablement pas le seul élément à considérer. Il faut également regarder la position de plus en plus inconfortable du Pro.

L'iPhone 17 standard avait été lancé à 969 €. Pour 360 € de moins que le Pro, il disposait déjà d'un écran de 6,3 pouces avec ProMotion à 120 Hz, de la puce A19, de deux caméras Fusion de 48 Mpx et d'un stockage de 256 Go dès la version de base. Et lui ne semble pas avoir particulièrement souffert. Au contraire, Counterpoint mesure une progression de 4 % face à l'iPhone 16 sur leurs cinq premiers mois respectifs.

On voit alors se dessiner une gamme presque prise entre deux forces. En bas, l'iPhone 17 standard offre déjà beaucoup pour nettement moins cher. En haut, le Pro Max assume pleinement son statut de modèle ultime. Et entre les deux se trouve le Pro, plus coûteux que le premier sans disposer du grand format et de l'autonomie du second.

Cela ne permet pas d'affirmer que les acheteurs du Pro sont directement partis vers le Pro Max : les données Counterpoint ne suivent évidemment pas les hésitations individuelles au moment de l'achat. Mais avec un Pro Max à +28,7 % et un Pro à -25,6 %, l'hypothèse d'une gamme qui se polarise devient difficile à écarter.

Le choix pourrait donc devenir plus tranché qu'auparavant : rester sur l'iPhone standard, qui propose désormais une fiche très solide pour contenir le budget, ou assumer la montée en gamme jusqu'au Pro Max pour obtenir la version la plus complète. Dans cette lecture, le Pro peine davantage à justifier sa place.

Et cette rupture semble particulièrement française

Un autre chiffre empêche de réduire l'affaire à un simple mouvement général du marché. En Europe occidentale, Counterpoint mesure une baisse limitée à 0,4 % de l'iPhone 17 Pro Max face au 16 Pro Max sur les six premiers mois. Le 17 Pro recule davantage, de 12,3 %.

Le Pro Max résiste donc mieux que le Pro à l'échelle européenne, ce qui va dans la même direction. Mais les proportions n'ont plus rien à voir : 11,9 points séparent les deux évolutions en Europe occidentale, contre 54,3 points en France.

Et surtout, le Pro Max ne se contente pas de résister sur le marché français : il progresse de près de 29 %. C'est cette combinaison qui intrigue. La France ne semble pas simplement avoir suivi un déplacement général en faveur du Max ; elle l'a amplifié de manière spectaculaire.

L'iPhone 18 Pro Max va maintenant nous dire si le 17 avait ouvert une nouvelle voie

La suite de notre histoire est déjà dans les rayons. Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max sont commercialisés depuis le 18 septembre 2026. Apple n'a d'ailleurs pas bouleversé l'équation tarifaire entre ses deux modèles : 1 479 € pour le Pro, 1 629 € pour le Pro Max, soit toujours 150 € de différence.

Cela en fait presque une expérience grandeur nature. Si le phénomène observé avec l'iPhone 17 venait surtout d'une particularité de cette génération, le Pro pourrait retrouver davantage de terrain. Si, au contraire, le 18 Pro Max reproduit une dynamique nettement supérieure, alors le 17 Pro Max aura probablement marqué autre chose qu'un bon millésime.

Il pourrait avoir été le modèle qui a révélé un changement plus profond dans la façon dont les Français choisissent leur iPhone haut de gamme, car une fois décidé à payer le prix du Pro, pourquoi ne pas pousser jusqu'au Max ?

Les chiffres complets de la première année des iPhone 17 Pro et Pro Max permettront déjà d'affiner le constat. Puis les premiers mois de la génération 18 donneront un deuxième point de comparaison. C'est à ce moment-là que l'on saura si le grand écart observé avec l'iPhone 17 était une exception ou le début d'une nouvelle hiérarchie.

Une chose est cependant déjà remarquable : pendant plusieurs générations, les données françaises disponibles plaçaient régulièrement le Pro devant le Pro Max. Puis est arrivé l'iPhone 17 Pro Max, avec une hausse de 28,7 % pendant que le Pro reculait de 25,6 %.

Ce ne sont pas simplement deux chiffres de ventes. Mis côte à côte et replacés dans l'histoire récente de la gamme, ils racontent un changement que personne n'aurait forcément attendu du modèle le plus cher.

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