Le Redmi Note 17 passe sous les 200 € : un bon plan si vous souhaitez un grand écran et une grosse autonomie

À ce niveau de prix, tous les smartphones ne peuvent évidemment pas tout offrir. Le Redmi Note 17 dans sa version 4G fait donc des choix assez clairs. Il met le paquet sur l'écran et la batterie, quitte à laisser de côté la 5G et les performances les plus élevées.

Une approche cohérente pour un téléphone que l'on retrouve dans notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 200 €.

Sous les 200 €, Xiaomi mise d'abord sur le confort

Avec son écran AMOLED de 6,99 pouces à 120 Hz, le Redmi Note 17 est clairement pensé pour ceux qui aiment les grands formats. Vidéos, lecture, réseaux sociaux ou navigation : vous profitez de davantage d'espace et d'un défilement fluide.

En revanche, un tel écran implique un téléphone assez imposant. Avec ses 224 g, le Redmi Note 17 ne conviendra pas à ceux qui cherchent un modèle léger ou facile à utiliser d'une seule main.

La batterie de 7 700 mAh fait vraiment la différence

C'est l'autre raison de s'intéresser à ce Redmi. Sa batterie de 7 700 mAh offre une capacité bien supérieure à celle que l'on rencontre habituellement dans cette gamme de prix. Xiaomi annonce plus de deux jours d'utilisation dans certaines conditions, tandis que la recharge filaire atteint 45 W.

Autrement dit, si vous utilisez beaucoup votre téléphone pour regarder des vidéos, suivre un itinéraire ou passer du temps sur les réseaux sociaux, cette grosse batterie vous laisse davantage de marge avant de devoir recharger.

La 4G reste la principale concession

À moins de 200 €, il faut toutefois accepter une différence importante : cette version du Redmi Note 17 est limitée à la 4G. Si vous voulez conserver votre prochain smartphone plusieurs années et tenez à la 5G, mieux vaut vous tourner vers le Redmi Note 17 5G.

Son Snapdragon 6s 4G Gen 2 vise par ailleurs les usages courants plutôt que les jeux les plus exigeants. Le smartphone dispose néanmoins d'un capteur principal de 50 Mpx, d'une certification IP65 contre la poussière et les projections d'eau, ainsi que de six années de mises à jour de sécurité.

À la rédaction, c'est donc surtout pour son grand écran et sa très grosse batterie que nous retiendrions ce Redmi Note 17 sous les 200 €. Si ce sont aussi vos priorités, il propose une combinaison encore peu courante à ce prix.

Et si vous préférez rester chez la marque tout en comparant avec d'autres modèles, notre page consacrée aux smartphones Xiaomi permet de parcourir le reste de la gamme.