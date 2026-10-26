iPhone Duo : 5/10 en réparabilité… et pourtant, c’est le meilleur score jamais obtenu par un smartphone pliable

- publié le 26/10/2026 à 12h15

À retenir Score de 5/10 en réparabilité pour l'iPhone Duo, le meilleur pour un smartphone pliable selon iFixit.

pour l'iPhone Duo, le meilleur pour un smartphone pliable selon iFixit. Les batteries et l'écran externe sont facilement accessibles et remplaçables.

sont facilement accessibles et remplaçables. Des problèmes potentiels d'écran interne et de charnière peuvent affecter la durabilité.

Commercialisé depuis le 23 octobre, l'iPhone Duo est proposé par Apple dans sa version la « moins chère » à 2 339 €.

À ce prix, il est légitime de se demander ce qui se passera quand viendra le moment de le réparer. Et cela tombe bien, car iFixit a déjà démonté l'iPhone Duo pour voir ce qu'il réserve côté réparabilité.

Apple a fait mieux que prévu pour les réparations courantes

Avant son démontage, iFixit se montrait plutôt pessimiste sur la réparabilité de l'iPhone Duo.

Les smartphones pliables sont généralement plus compliqués à ouvrir, leurs écrans internes sont fragiles et accéder à certaines pièces peut demander de démonter une bonne partie de l'appareil.

L'iPhone Duo réserve pourtant quelques bonnes surprises. Ses deux batteries peuvent être retirées grâce au système d'adhésif à décollement électrique déjà utilisé par Apple sur d'autres iPhone.

L'écran externe est également assez simple à retirer, et plusieurs composants restent accessibles sans avoir à démonter la moitié du téléphone.

C'est ce qui permet au Duo d'obtenir un 5/10 provisoire chez iFixit.

Pour un smartphone classique, ce résultat ne serait pas particulièrement impressionnant, ni même bon. Pour un pliable, en revanche, il place Apple devant les autres modèles déjà démontés par ce spécialiste.

Son indice européen de réparabilité est lui aussi moyen

Pour disposer d'un autre point de comparaison, on peut se tourner vers l'étiquette énergétique européenne des smartphones, dont les données sont publiées dans la base EPREL.

Celle-ci comprend notamment un indice de réparabilité.

Sur la fiche EPREL de l'iPhone Duo, le smartphone obtient une note de 2,65/5 et une classe C.

Attention toutefois à ne pas comparer directement ce 2,65/5 au 5/10 d'iFixit. Les deux méthodes sont différentes.

iFixit démonte réellement le smartphone et applique sa propre grille. L'indice européen repose, lui, sur plusieurs critères définis par la réglementation, avec des informations déclarées par le constructeur.

Il prend notamment en compte la facilité de démontage, les outils nécessaires, la disponibilité des pièces détachées ou encore l'accès aux informations de réparation.

Apple obtient notamment de bons résultats pour la disponibilité des pièces et des informations de réparation, mais le démontage lui-même est plus contraignant.

Le Duo fait donc mieux sur certains points, mais ce n'est pas un smartphone facile à réparer.

Le bât blesse avec son écran interne

Le constat change lorsqu'iFixit atteint l'écran pliable et la charnière. Leur remplacement est complexe, demande beaucoup d'adhésif et plusieurs étapes délicates.

Surtout, de premiers propriétaires de l'iPhone Duo ont déjà rapporté des lignes lumineuses ou des fissures apparues le long de la pliure, mais il est beaucoup trop tôt pour parler d'un défaut généralisé.

iFixit a néanmoins cherché à comprendre ces premiers cas et identifie une zone où les contraintes mécaniques pourraient se concentrer près du centre de la charnière.

Lors de son test avec de la poudre fluorescente, une petite quantité de particules a également réussi à atteindre les parties mobiles de cette charnière.

Cela ne signifie pas que votre écran cassera. Mais pour 2 300 €, il semble normal d'être pointilleux.

Alors, faut-il se « méfier » du premier iPhone pliable ?

Apple démontre qu'un smartphone pliable peut être un peu moins hostile à la réparation que ce que nous avons connu jusqu'ici. Si vous souhaitez entrer dans l'univers des Fold, ces grands smartphones pliables, tout en restant chez Apple, le Duo est une proposition unique sur le marché.

iFixit résume d'ailleurs assez bien le paradoxe de cette première génération :

The iPhone Duo earns a provisional 5 out of 10 for repairability, the highest score we’ve given a foldable smartphone so far.

Soit, en français : « L’iPhone Duo obtient une note provisoire de 5 sur 10 en réparabilité, soit le meilleur score que nous ayons attribué jusqu’à présent à un smartphone pliable. »

Ce 5/10 est donc presque plus révélateur de l'état du marché des smartphones pliables que de l'iPhone Duo lui-même.

Apple fait mieux que les autres modèles testés jusqu'ici par iFixit, mais le meilleur élève de la catégorie n'obtient toujours que la moyenne.