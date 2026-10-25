Save lance une boutique en ligne de smartphones reconditionnés adossée à ses 130 magasins

Le réparateur Save ouvre une boutique en ligne de smartphones reconditionnés. Chaque appareil y est garanti deux ans et vendu par l’un des magasins du réseau, qui en assure aussi le service après-vente.

Sylvain Pichot - publié le 25/10/2026 à 12h15
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site internet save reconditionné

Save vend désormais en ligne des smartphones reconditionnés de toutes marques. Chaque appareil est contrôlé et reconditionné par ses propres réparateurs, puis garanti deux ans. Save promet une livraison rapide et un service après-vente accessible en magasin.

La particularité tient au mode de distribution. En effet, les téléphones ne sont pas vendus par une plateforme centrale, mais par les magasins du réseau eux-mêmes. Save en compte 130 en France, dont 25 agréés Samsung. Fin 2024, le réseau revendiquait 150 points de vente.

Pour Rodolphe Surdez, directeur général de Save, les équipes du réseau sont réparatrices avant d’être vendeuses. Selon lui, acheter un smartphone reconditionné sur Internet ne doit plus se faire à l’aveugle. Le client peut s’adresser à un magasin proche avant l’achat comme après, y faire reprendre son ancien téléphone, ou le faire réparer plutôt que d’en racheter un.

Le reconditionné pèse déjà lourd dans l’activité de l’enseigne. En juin dernier, la vente de téléphones reconditionnés aux particuliers représentait la moitié de son chiffre d’affaires, devant la réparation.

save réparation

Deux ans de garantie, et surtout une prise en charge en magasin

La durée de garantie annoncée par Save correspond à celle de la garantie légale de conformité. Celle-ci s’applique pendant deux ans à tout smartphone reconditionné vendu par un professionnel, quel que soit le vendeur. Ce n’est donc pas sur la durée que l’enseigne se distingue.

save reconditionné

L’écart se joue sur la mise en œuvre. Save s’engage, en cas de panne, à réparer l’appareil en deux heures dans l’un de ses magasins ou, à défaut, à l’échanger, pendant toute la durée de la garantie. Sur Back Market, la garantie commerciale de 12 mois s’ajoute aux droits légaux de l’acheteur, mais le service après-vente reste assuré par le vendeur, en général à distance.

Un marché où l’occasion pèse un smartphone sur cinq

Save arrive sur un marché déjà bien installé en France. D’après le baromètre 2026 réalisé par Kantar pour Recommerce, 22 % des téléphones détenus en France sont d’occasion, un chiffre qui inclut les ventes entre particuliers. La moitié des Français ont déjà acheté un smartphone d’occasion, contre 24 % en 2019. Selon l’édition 2025 du même baromètre, les opérateurs restent le premier lieu d’achat du reconditionné, avec environ 30 % des acheteurs.

Les modèles diffèrent d’un acteur à l’autre. En effet, alors que Back Market fonctionne comme une place de marché, où des vendeurs professionnels proposent leurs appareils, Recommerce, spécialiste de la reprise et du reconditionnement, vend ses produits en ligne et via des partenaires. Save choisit une troisième voie : celle d’un réparateur qui vend en ligne, mais garde ses boutiques au cœur du service.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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