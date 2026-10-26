iPhone Duo : écrans internes fissurés près de la charnière, iFixit désigne une piste

Commercialisé depuis le 23 octobre, l'iPhone Duo fait l'objet de publications inquiétantes sur les réseaux sociaux. En effet, des photos et des vidéos montrent des dalles abîmées quelques heures après le début des livraisons. Notez que des appareils de démonstration sont aussi concernés.

Les descriptions se rejoignent sur le déroulement. Des utilisateurs racontent avoir ouvert ou fermé l'appareil, entendu un bruit, puis vu une petite ligne le long du pli et une ligne lumineuse sur l'écran. Red Shark News mentionne un « pop » audible avant la casse. Les cassures prennent une forme de « L » récurrente, d'après TechSpot, et ne se limitent pas au pli lui-même.

Dans la plupart des cas, le dommage apparaît au même endroit. Il se situe près de la charnière, dans la partie inférieure de l'écran, avec des lignes lumineuses qui s'étendent depuis ce point. Des signalements viennent des États-Unis, d'Australie et de Chine.

Apple n'a pas réagi publiquement à ce stade. Le nombre d'appareils concernés reste inconnu.

La piste d'iFixit : une barre de soutien mal rétractée

Pour comprendre ces fissures, iFixit a reconstruit la charnière en 3D à partir d'images de démontage, de scanners CT et de brevets, puis a comparé le modèle aux emplacements des dégâts. Les cassures se regroupent un peu en dessous de la ligne médiane, près de la transition entre le passage du câble flexible et le support central de la charnière.

Selon iFixit, la barre de soutien centrale pourrait ne pas descendre assez lors de la fermeture de l’appareil. L'écran plié viendrait alors s'appuyer sur elle et subirait une contrainte locale. L'entreprise évoque aussi les rails courbes rétractables, qui pourraient se soulever au-dessus des plaques plates quand l'appareil se ferme. L'un d'eux est aligné avec la zone endommagée. En outre, certaines photos mettent en exergue un élément du pivot qui dépasse légèrement au centre de la charnière, au point de se sentir sous le doigt.

D'autres facteurs sont cités. Des particules ont pénétré dans la charnière de l'exemplaire démonté, malgré la certification d'étanchéité, et l'ont fait « craquer ». Cependant, on rappelle que l'appareil est mieux protégé de la poussière que les Galaxy et les Pixel. Un second démontage rapporté par Digital Trends a trouvé un maillon central cassé, plus fin que ses voisins.

iFixit n'a toutefois pas reproduit la séquence avec la barre qui ne descend pas, et son modèle reste une hypothèse. Le site cite aussi une pression, un pliage répété ou un défaut de fabrication, et note qu'un problème de câblage peut produire le même effet sans casse physique. Par ailleurs, iFixit qualifie l'iPhone Duo de pliable le plus réparable à ce jour, tout en jugeant le remplacement de l'écran interne et de la charnière très laborieux.