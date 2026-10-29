iPhone Duo : le test de JerryRigEverything révèle des faiblesses au niveau de la charnière

Publiée le 24 octobre 2026, la vidéo de JerryRigEverything soumet l'iPhone Duo à ses épreuves habituelles : rayures, flamme, poussière et flexion. Selon Apple, il s'agit du premier pliable doté de deux couches de verre ultra-fin sur l'écran central. L'écran interne comprend dix couches, dont deux de verre flexible, recouvertes d'un revêtement mat nano-texturé.

Avant même la publication de la vidéo de JerryRigEverything, de nombreuses photos ont été publiés sur Internet et les réseaux sociaux montrant une possible défaillance au niveau de l’écran qui serait créé par l’un des éléments de la charnière.

Apple remplacerait certains appareils, mais n'a confirmé ni défaut de fabrication ni rappel. Attention le test ici présenté en vidéo est destructif et ne reflète pas du tout un usage normal.

Côté extérieur, l'écran de 5,4 pouces utilise du Ceramic Shield 2, tandis que le dos reçoit du Ceramic Shield de première génération. Les premières marques apparaissent au niveau 7 de l'échelle de Mohs, un résultat jugé satisfaisant par le testeur. L'écran interne, lui, se raye dès le niveau 2, comme la plupart des pliables, avec des sillons plus profonds à l'ongle. Ces marques résistent à l'alcool isopropylique et sont donc permanentes.

Toutefois, il faut reconnaître que le revêtement mat atténue la visibilité des rayures et du pli central lorsque l'écran est allumé. Ces défauts réapparaissent écran éteint. Le testeur a aussi retiré cette couche sur un second exemplaire : les couleurs gagnent en éclat, mais les reflets reviennent. Apple considère pourtant cette couche comme un élément structurel. Selon la marque, son remplacement coûte 19 euros, contre plusieurs centaines pour l'écran interne complet.

Le test de la flamme a confirmé les écarts entre les deux dalles. L'écran interne OLED de 7,6 pouces, annoncé à 3 000 cd/m² et 120 Hz, commence à brûler après environ dix secondes. L'écran externe, de même fréquence de rafraîchissement et de même luminosité, tient plus de vingt secondes, car le verre répartit la chaleur.

Poussière et flexion : l'échec du test

Malgré l'indice IP68 revendiqué par le fabricant, la poussière s'est infiltrée par plusieurs points de la charnière. Les aimants, qui maintiennent normalement l'appareil fermé, n'ont plus suffi à vaincre les débris accumulés. L'iPhone Duo est resté bloqué en position ouverte.

Lors de l'épreuve de flexion, le châssis est resté intact, mais l'écran interne a développé une ligne verte permanente, partant du centre jusqu'au cadre en titane. Une seconde flexion a ajouté deux lignes, puis l'écran est devenu insensible au toucher. Le testeur, qui éprouve des pliables depuis sept ans, indique que la plupart survivent, et que les Samsung sont historiquement les plus solides.

Face à l'offre de Samsung, déjà présente depuis sept ans sur le marché, l'iPhone Duo arrive avec une charnière encore à éprouver.

