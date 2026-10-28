Vivo X500 Pro et X500 Pro Max : téléobjectif ZEISS jusqu'à 400 mm, à fond sur la photo et la vidéo pour des prix à partir de 1 399 euros en Europe

La série X500 Pro est officiellement lancée en Europe depuis Tenerife, en Espagne. Elle arrive un mois après sa présentation en Chine. Deux modèles composent la gamme : le X500 Pro Max, équipé d'un téléobjectif ZEISS APO de 200 mégapixels, et le X500 Pro, qui reprend les technologies d'imagerie ZEISS dans un format plus compact.

D'après la marque, la France constitue un marché clé de son déploiement européen. Sur le marché, IGN France cite comme rivaux possibles les Xiaomi 18 Pro et Pro Max ou du Oppo Find X10 Pro Max. Pourtant, la plupart des smartphones haut de gamme ne proposent pas d'accessoire optique dédié, ce que Vivo met en avant ici.

Vivo X500 Pro Max

Photo ZEISS : capteurs, zoom et téléconvertisseurs

Le X500 Pro Max intègre un capteur HP0 de 200 mégapixels et de 1/1,4 pouce, ouvrant à f/2,67, pour une focale équivalente à 85 mm. Il bénéficie d'une stabilisation optique certifiée CIPA 7.0 et d'un suivi autofocus jusqu'à 60 images par seconde. Le X500 Pro adopte quant à lui un capteur Sony LYTIA 610 de 64 mégapixels et de 1/2,0 pouce, ouvrant à f/2,52, avec la même focale de 85 mm, la stabilisation CIPA 7.0 et le traitement antireflet ZEISS T*.

Les deux modèles partagent la caméra principale ZEISS TrueDynamic. Il s'agit d'un capteur Sony LYTIA L910 de 50 mégapixels et de 1/1,28 pouce, ouvrant à f/1,57, pour 24 mm équivalent et une plage dynamique de 17 EV. Sa stabilisation de type gimbal atteint 3° sur le Pro Max, contre 1,5° sur le Pro. L'ultra grand-angle de 50 mégapixels couvre 15 mm équivalent, et la caméra frontale de 50 mégapixels offre un champ de vision de 92°.

Vivo X500 Pro Max

Le moteur X-Track assure le suivi des sujets, tandis que le Lock-On Subject Tracking, limité aux sujets humains, maintient la mise au point. Le Long-Range Motion Snapshot atteint 30x sur le Pro Max et 20x sur le Pro. Par ailleurs, le Telephoto Extender Gen 2 Ultra, réservé au Pro Max, porte la focale à 400 mm équivalent. Le Gen 2 donne 200 mm équivalent sur les deux modèles. Ces accessoires sont vendus séparément.

Vidéo 4K à 240 images par seconde et modes cinéma

Les deux appareils enregistrent en 4K natif à 240 images par seconde, avec une durée d'enregistrement prolongée. Ils prennent en charge le mode Cinematic Pro Log, la 4K Cinematic Portrait Video, avec les rendus Sunny Day et Vibrant, ainsi que la 4K Cinematic Color Video (Paris Afterglow, Golden Hour, Pastel).

En outre, le mode Film Style applique un format 2,4:1 avec flou de mouvement, halation et grain. Le Stage Mode 3.0 vise les concerts grâce à l'Auto Framing Fancam Video, à la 4K Dual-View Stage Video et au Super Telephoto Stage Snapshot. Enfin, Movie Workshop ajoute l'Auto Framing et le Vortex Shot, une rotation à 360°.

Vivo X500 Pro

Écran, puce MediaTek, batterie et design

Les deux smartphones s’appuient sur la puce MediaTek Dimensity 9600 Pro, gravée en 2 nm par TSMC. Le Pro Max affiche un écran LTPO de 6,85 pouces en 1 440 x 3 168 pixels (507 ppi), avec un pic local de 4 400 cd/m². Le Pro propose 6,36 pouces en 1 216 x 2 660 pixels (459 ppi), et la fiche annonce 4 500 cd/m². La fréquence de rafraîchissement varie de 1 à 144 Hz dans les applications compatibles, et les dalles gèrent le format vidéo HDR Dolby Vision.

Les batteries affichent 6 750 mAh pour le Pro Max et 6 510 mAh pour le Pro. La charge atteint 90 watts en filaire et 40 watts en sans fil. Les deux modèles sont certifiés IP68 et IP69, et embarquent un lecteur d'empreintes ultrasonique 3D, le Bluetooth 6.0, l'USB 3.2 et le NFC. Le X500 Pro mesure 151,78 x 71,92 mm pour 192 à 197 g, contre 163,32 x 76,82 mm et 224 à 228 g pour le Pro Max.

Côté logiciel, OriginOS 7 apporte Origin Workbench, Origin Smooth Engine, Quick Share et Android Switch. Le design Tideline relie le module photo au châssis par une pente douce. Le Pro Max existe en gris ou noir, le Pro en blanc ou noir. La mémoire de 12 Go est associée à 256 ou 512 Go sur le Pro, et jusqu'à 1 To sur le Pro Max.

Disponibilité et prix

Le Vivo X500 Pro Max sera proposé à partir de 1 599 euros en 256 Go. Le vivo X500 Pro démarrera à 1 399 euros, également en 256 Go. La date de commercialisation en France sera confirmée ultérieurement.

