Lancement repoussé des nouveaux pliants : le Galaxy Z Flip FE et le tri-pliant attendus fin 2025

Samsung aurait revu sa stratégie concernant le lancement de ses nouveaux appareils pliants. D'après un rapport du média sud-coréen The Bell, le Galaxy Z Flip FE et le smartphone tri-pliant ne seraient pas présentés en même temps que les modèles phares Galaxy Z Fold7 et Galaxy Z Flip7, prévus pour le troisième trimestre 2025, avec une présentation officielle qui serait programmée pour le début de l’été, si la marque suit son calendrier de l’année dernière. Les deux nouveaux modèles feraient finalement leur apparition au quatrième trimestre 2025.

Des difficultés techniques en cause

Ce report serait principalement lié à des difficultés techniques. Pour le Galaxy Z Flip FE, le problème proviendrait des faibles rendements de production du processeur Exynos 2500. Cette puce, initialement destinée à équiper la série standard Galaxy S25, aurait été abandonnée pour ces modèles en raison de ces mêmes problèmes de rendement.

Toutefois, certaines sources contradictoires évoquent la possibilité que le Z Flip FE soit finalement équipé du processeur Exynos 2400e, le même que celui utilisé dans le Galaxy S24 FE.

La production des écrans pour les Galaxy Z Fold7 et Z Flip7 a déjà commencé chez Samsung Display. Ces panneaux OLED pliants suivent un processus de fabrication presque identique à celui des écrans OLED classiques, avec seulement quelques différences mineures dans les étapes finales.

Samsung Electronics devrait lancer la production de ces appareils pliants en mai 2025, pour une commercialisation mondiale au troisième trimestre 2025.

Le tri-pliant : une innovation majeure dans l'univers des smartphones

Potentiellement commercialisé sous l'appellation « Galaxy G Fold », ce modèle représenterait une avancée significative dans le domaine des appareils pliants puisqu’il pourrait, à la manière du Huawei Mate XT, se plier en trois avec autant de volets.

D'après les informations disponibles, ce smartphone disposerait d'un impressionnant écran de 9,96 pouces une fois totalement déplié. Son poids atteindrait 298 grammes, ce qui le rendrait plus lourd que la moyenne des smartphones actuels, mais justifiable par sa taille et sa complexité technique.

Une fois replié, l'appareil mesurerait 6,54 pouces de hauteur, le rendant relativement compact pour le transport.

A la différence du modèle de Huawei, l'écran se replierait vers l'intérieur, ce qui augmenterait l'épaisseur de l'appareil mais protégerait la surface d'affichage. Cette conception à trois volets permettrait de passer d'un format smartphone standard à une expérience proche de celle d'une tablette, offrant ainsi une polyvalence inédite.