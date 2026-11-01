Le Google Pixel 10a passe sous les 500 €, en version neuve sur Amazon

À 449 €, le Pixel 10a coûte près de 100 € de moins que lors de son lancement, soit environ 18 % d'économie. Pour un modèle noté 4/5 dans notre test, c'est l'un des tarifs les plus bas que nous relevons actuellement chez les marchands suivis.

À 449 €, le Pixel 10a devient beaucoup plus intéressant

Sorti au printemps 2026, le Pixel 10a a été lancé à 549 €. Depuis, Google a présenté la série Pixel 11 et le prix du 10a a commencé à reculer. À 449 €, vous économisez donc une centaine d'euros sur un smartphone encore récent et promis à sept ans de mises à jour.

Son écran Actua pOLED de 6,3 pouces monte à 120 Hz et jusqu'à 3 000 nits annoncés. La puce Tensor G4 accompagne une batterie de 5 100 mAh, qui dépasse 53 heures sur notre protocole d'autonomie. Gemini et la recharge sans fil sont également présents.

En photo, le Pixel 10a s'appuie sur un capteur principal de 48 mégapixels et un ultra grand-angle. Le zoom reste numérique, mais vous profitez du traitement photo propre aux Pixel. Le smartphone est aussi certifié IP68 contre l'eau et la poussière.

Le bon choix si vous privilégiez le prix plutôt que le dernier modèle

L'offre à 449 € concerne la version 128 Go. La déclinaison 256 Go coûte davantage : si vous stockez beaucoup de photos, de vidéos ou de jeux, c'est donc la capacité qui doit surtout guider votre choix.

Si vous voulez absolument le Pixel le plus récent, la série Pixel 11 reste la référence, mais avec un budget nettement supérieur. En revanche, si vous cherchez un smartphone compact, bien équipé et suivi pendant plusieurs années sans viser le haut de gamme, le Pixel 10a devient nettement plus intéressant à 449 €.

Vous pouvez aussi comparer les autres smartphones Google si vous hésitez entre plusieurs Pixel.