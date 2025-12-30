LMB Awards : Nous avons choisi le meilleur smartphone gaming de l'année

Après avoir couronné le Pixel 10 Pro XL pour son écran, salué le dynamisme de Nothing et nommé le meilleur photophone du marché en 2025, nous abordons une catégorie où la puissance brute rencontre l'innovation matérielle : le gaming. Pour cette édition 2025, c'est le tout récent Asus ROG Phone 9 Pro qui décroche la palme.

Le ROG Phone 9 Pro décroche le LMB Awards du meilleur smartphone gaming 2025.

Le choix a été assez difficile, surtout face au très récent et impressionnant Nubia RedMagic 11 Pro, mais nous avons privilégié la maturité logicielle d'Asus et de nombreux petits détails qui d'après nous font la différence une fois en main.

AniMe Play : quand le dos du téléphone devient une console

Déjà, le ROG Phone 9 Pro ne se contente pas de performances de pointe ; il réinvente l'interaction. Là où Nothing propose par exemple un système de LED au dos de plusieurs de ses appareils, le ROG Phone 9 Pro va beaucoup plus loin en intégrant l'AniMe Vision. Ce n'est pas la première génération de ROG Phone à le faire, mais il compte désormais 648 mini-LED programmables.

La fonction AniMe Play permet maintenant de jouer à des jeux rétro directement sur le dos de l'appareil en utilisant les gâchettes AirTrigger. Pour nous, c'est ce genre d'innovation audacieuse et très geek dans l'esprit qui justifie sa médaille d'or.

Mais attention, car si certains pourraient arguer qu'il s'agit là d'un gadget, sachez que le ROG Phone 9 Pro est un véritable monstre qui apporte une puissance rare (Snapdragon 8 Elite et jusqu'à 24 Go de RAM), mais aussi des nouveautés qui en font un appareil taillé pour les compétiteurs qui ont besoin d'un engin très précis.

Prenez par exemple ses gâchettes ultrasoniques AirTrigger : d'après nous, c'est la référence absolue du marché, car elles offrent une précision de contrôle que les écrans tactiles ne peuvent égaler, particulièrement dans les FPS compétitifs où la réactivité est cruciale.

Il propose également un écran avec un taux de rafraîchissement de 185 Hz ! Il est déjà très rare de trouver un taux à 140 Hz, il s'agit donc là d'une véritable prouesse, mais une prouesse qui permet aux joueurs d'atteindre des niveaux de précision indispensables pour la compétition.

✅ Atouts techniques exclusifs Puce Snapdragon 8 Elite ultra-puissante

Écran AniMe Vision avec mini-jeux intégrés au dos

Taux de rafraîchissement record à 185 Hz

Gâchettes ultrasoniques AirTrigger ultra-précises ⚠️ À considérer Un gabarit qui reste imposant pour le quotidien

Prix ultra-premium justifié par l'équipement

Une gestion thermique optimisée pour le Snapdragon 8 Elite

Qui dit smartphone gaming dit forcément gestion thermique. Pour les plus profanes, disons qu'il s'agit du critère le plus important : celui de pouvoir faire tourner les jeux les plus lourds sans surchauffer, et donc sans abîmer votre appareil.

Sa technologie est peut-être moins impressionnante que le refroidissement liquide intégré au Nubia RedMagic 11 Pro, mais grâce à son architecture interne, le ROG Phone 9 Pro maximise la dissipation thermique.

L'utilisation de graphite de grande taille et d'une structure centrée permet de conserver une température de châssis confortable, même lors de l'exécution de titres en 185 Hz. Couplé à l'AeroActive Cooler X Pro, (un nom barbare pour désigner son système de refroidissement) il offre une stabilité de framerate que les joueurs très exigeants savent apprécier.

En récompensant le ROG Phone 9 Pro, la rédaction de LesMobiles.com veut saluer un smartphone qui a su se hisser pendant une bonne partie de l'année comme un véritable roi. Le ROG Phone 9 Pro n'est pas seulement un téléphone puissant, c'est une vitrine technologique dédiée au plaisir du jeu.

