Motorola Signature 27 : fiche technique, téléobjectif 200 mégapixels et prix en France

À retenir Le Motorola Signature 27 dispose d'un processeur Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 .

dispose d'un processeur . Il est équipé d'un téléobjectif de 200 mégapixels et d'un capteur principal de 50 mégapixels.

et d'un capteur principal de 50 mégapixels. La batterie a une capacité de 7 000 mAh avec une charge rapide à 90 W.

avec une charge rapide à 90 W. L'écran est un Extreme AMOLED Duo de 6,78 pouces avec une luminosité de 12 000 cd/m² .

de 6,78 pouces avec une luminosité de . Le prix est fixé à 1 899 euros avec des précommandes à partir du 16 novembre 2026.

Après le smartphone très haut de gamme Motorola Signature, la marque remet le couvert avec une nouvelle version déjà officialisée fin septembre lors du congrès Qualcomm Snapdragon Summit.

Maintenant, il s’agit de connaître sa date de commercialisation ainsi que son prix. Rappelons que le Signature 27 bénéficie du système photo le plus avancé jamais conçu par la marque. Le capteur principal Sony LYTIA L910 de 50 mégapixels ouvre à f/1,6. Il est stabilisé optiquement sur 3,5° et exploite la technologie LOFIC, qui aide à préserver les détails dans les scènes très contrastées.

Le fabricant y ajoute un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels doté d’un zoom optique 3x. Le Super Zoom Pro, qui s’appuie sur l’intelligence artificielle, pousse jusqu’à 100x. L’ultra grand-angle de 50 mégapixels couvre un champ de 122°. Il regroupe quatre pixels en un, d’où des clichés de 12,5 mégapixels. La caméra frontale de 50 mégapixels filme en 4K.

La nouveauté la plus significative reste le capteur d’action EVS, présenté par la marque comme une première sur smartphone. Il détecte les variations de luminosité pixel par pixel, indépendamment des capteurs classiques. Il fonctionne avec la fonction Action Shot pour figer les sujets rapides.

En vidéo, l’appareil filme jusqu’en 8K à 30 images par seconde et prend en charge le Dolby Vision. Le Video Enhancement Engine ajuste en temps réel les couleurs, le contraste et la plage dynamique. La stabilisation électronique de Qualcomm complète l’OIS. Toutes ces données émanent du constructeur et n’ont pas encore été vérifiées par des tests indépendants.

Écran, puissance et autonomie : les chiffres annoncés

Le Signature 27 embarque une dalle Extreme AMOLED Duo de 6,78 pouces. Elle repose sur une architecture tandem à deux couches émissives. D’après la marque, sa luminosité de pointe atteint 12 000 cd/m². Cette valeur a toutefois été mesurée en laboratoire sur une infime portion de l’écran.

La définition est de 1,5K et la fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. L’écran prend en charge le HDR10+ et le Dolby Vision, couvre 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et porte la certification Pantone Validated. Motorola annonce une efficacité énergétique améliorée de 34 % et une durée de vie accrue de 121 % par rapport à l’ancien modèle.

Côté puissance, le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 est associé à 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X. La fonction RAM Boost peut y ajouter de la mémoire virtuelle, prise sur le stockage, jusqu’à un total de 24 Go. Le stockage UFS 4.1 est de 256 ou 512 Go. Le système de refroidissement ArcticMesh associe un gel thermique chargé de microparticules de diamant à une chambre à vapeur agrandie de 40 %. Motorola entend ainsi mieux contenir la chauffe.

La batterie silicium-carbone de 7 000 mAh offre une capacité typique supérieure de 35 % à celle du premier Signature (5 200 mAh). Selon le constructeur, douze minutes de charge filaire à 90 W suffisent pour récupérer une journée d’autonomie. La charge sans fil à 50 W remplit la batterie en 80 minutes au plus. À noter : en Allemagne, Motorola annonce une capacité de 5 500 mAh.

Intelligence artificielle, audio, design et sécurité

Le smartphone est compatible avec Gemini, dont les fonctions arriveront progressivement. On y trouve l’automatisation de tâches en plusieurs étapes et Rambler, qui transforme une dictée en texte structuré. S’y ajoutent Create My Widget et Sign-to-Text, qui traduit la langue des signes américaine. Gemini Omni sert à créer des vidéos, Lyria des bandes-son. Motorola Qira relie en outre les appareils Motorola et Lenovo compatibles avec une disponibilité de ces fonctions qui varie selon les pays et les langues, alors certaines nécessitent un abonnement.

Côté son, Motorola présente le Signature 27 comme le seul smartphone du marché doté de l’Audio by Bang & Olufsen. Il associe des haut-parleurs stéréo coaxiaux, le Dolby Atmos et la certification Hi-Res Audio.

Le Signature 27 a un cadre en aluminium et un bloc photo en céramique et aluminium brossé. Il est proposé en deux finitions Pantone (Coal Smoke et Capulet Olive). Sa face avant est protégée par un verre Corning Gorilla Glass Ceramic 3. Le smartphone mesure 7,99 mm d’épaisseur et pèse 227 g. Il est certifié IP68 et IP69 et a passé les tests de la norme militaire MIL-STD-810H. Livré sous Android 17, il recevra sept mises à jour majeures du système et jusqu’à sept ans de correctifs de sécurité.

Enfin, le Signature 27 sera le premier Motorola compatible avec GrapheneOS, un système axé sur la confidentialité. Le smartphone prend aussi en charge l’extension Memory Tagging (MTE) d’Arm, qui limite l’exploitation de certaines failles de mémoire. ThinkShield et Moto Secure complètent le dispositif. Motorola précisera dans les prochains mois comment GrapheneOS sera proposé.

Disponibilité et prix

Le Motorola Signature 27 est proposé à 1 899 euros. Les précommandes ouvrent le 16 novembre 2026. Rappelons que le premier Signature avait été annoncé à 999 €, avant que son prix conseillé ne passe officiellement à 1 299 €.

Du 16 novembre au 1er décembre, toute précommande sur le site de la marque, cette dernière offre une enceinte Bluetooth moto sound flow (valeur annoncée : 199 euros) et une prestation SDP pour Screen Domage Protection, une assurance contre la casse de l’écran d’une valeur de 99 euros.