Les Find X10 peuvent-ils inverser la tendance chez OPPO ? +69 % dans le premium, mais des revenus qui chutent de 26 %...

À retenir OPPO a enregistré une chute de 26 % de ses revenus au troisième trimestre 2026.

au troisième trimestre 2026. Les ventes de smartphones premium ont progressé de 69 % pour OPPO au premier semestre 2026.

pour OPPO au premier semestre 2026. Le segment premium représente 29 % des ventes mondiales de smartphones au premier semestre 2026.

La pénurie de mémoire frappe davantage les smartphones les moins chers, ce qui incite certains constructeurs à se tourner vers la commercialisation d'appareils plus onéreux, un segment du marché où ils disposent de plus de latitude pour absorber la hausse des coûts.

Mais plus les prix montent, plus il faut aussi donner aux acheteurs des raisons de payer, or sur ce point, les nouveaux Find X10 ont quelques arguments sérieux.

Les livraisons chutent, mais le haut de gamme représente désormais 29 % des ventes

Un contraste de plus en plus net se dessine sur le marché des smartphones.

D'un côté, les volumes globaux reculent fortement. Comme nous l'évoquions récemment dans notre analyse de la crise provoquée par la pénurie de RAM, les livraisons mondiales de smartphones ont chuté d'environ 20 % au troisième trimestre 2026.

Il faut dire que la hausse du coût de la DRAM et de la mémoire NAND pèse particulièrement sur les modèles d'entrée et de milieu de gamme, où les marges sont déjà faibles. Les constructeurs ont donc moins de marge pour absorber la hausse du prix de ces composants et tendent à privilégier les modèles plus chers, sur lesquels ils disposent de davantage de latitude.

De l'autre côté, le haut de gamme continue de progresser. Selon Counterpoint Research, les smartphones premium, définis comme les modèles dont le prix de gros atteint au moins 600 dollars, représentaient 29 % des ventes mondiales au premier semestre 2026, contre 25 % un an plus tôt et 20 % au premier semestre 2022.

Alors que l'ensemble du marché se dirige vers une forte diminution des volumes de livraisons, les ventes de smartphones premium progressaient donc encore de 5 % sur un an au premier semestre.

Attention, les deux données que nous évoquons ne portent ni exactement sur la même période ni sur le même indicateur (ventes et livraisons ne sont pas exactement comparables), mais elles illustrent bien un même mouvement de fond où les volumes globaux se contractent tandis que les modèles les plus chers résistent mieux et occupent une place croissante dans le marché.

Autrement dit, puisque les volumes baissent, les constructeurs cherchent à vendre plus de modèles à prix élevé pour compenser.

OPPO n'est pas le seul à suivre cette stratégie, mais ses résultats montrent qu'il semble, pour l'instant, particulièrement bien réussir ce virage.

OPPO progresse de 69 % dans le segment premium, mais reste loin d'Apple et Samsung

Counterpoint estime que les ventes de smartphones premium d'OPPO ont progressé de 69 % sur un an au premier semestre 2026, soit la plus forte croissance enregistrée parmi les principales marques suivies par le cabinet.

La série Find X9 a largement contribué à cette hausse. OPPO affirme également, en citant les données d'Omdia, que les livraisons de l'ensemble de sa gamme Find ont bondi de plus de 500 % sur un an au premier semestre.

Mais ce dernier chiffre doit être nuancé, car cette progression part d'un volume bien inférieur à celui des leaders du marché. Dans les faits, Apple et Samsung concentraient encore à eux deux 84 % des ventes mondiales de smartphones haut de gamme au premier semestre.

OPPO progresse donc vite, mais l'écart reste considérable.

OPPO affiche la plus forte baisse de revenus du Top 5 mondial

Les bons résultats d'OPPO dans le secteur du haut de gamme ne suffisent pas encore à compenser les difficultés rencontrées sur le reste du marché. Au troisième trimestre, Counterpoint estime que ses livraisons ont reculé de plus de 20 % sur un an, avec une part de marché mondiale ramenée à 9 %.

La situation est encore plus parlante lorsqu'on regarde les revenus de la marque. Selon Counterpoint Research, ceux d'OPPO ont chuté de 26 % au troisième trimestre 2026. Il s'agit de la plus forte baisse enregistrée parmi les cinq principaux constructeurs mondiaux : vivo recule de 22 %, Xiaomi reste stable, tandis que Samsung et Apple progressent respectivement de 14 % et 17 %.

Le contraste avec le reste du marché est donc important, car à l'échelle mondiale, les revenus générés par les smartphones ont au contraire progressé de 3 % pour atteindre 114 milliards de dollars, malgré la chute des volumes.

D'ailleurs, à l'échelle mondiale, le prix de vente moyen d'un smartphone a également bondi de 27 % pour atteindre 442 dollars.

OPPO ne profite pourtant pas de cette dynamique, car ses revenus liés aux smartphones reculent de 26 %, la baisse de ses livraisons l'emportant sur les gains liés à la hausse de son prix de vente moyen.

La marque est d'ailleurs engagée dans une réorganisation plus large avec par exemple l'arrêt du lancement de nouveaux OnePlus sur le marché européen. Le groupe a effectivement choisi de mettre fin aux nouveaux lancements de la marque en Europe pour concentrer davantage ses efforts sur la marque OPPO, un choix qui prend une autre dimension à la lumière des chiffres précédemment évoqués.

C'est dans ce contexte que les nouveaux Find X10 arrivent. Ils ne doivent donc pas seulement prolonger la croissance d'OPPO dans le haut de gamme, mais aussi aider la marque à compenser une partie du recul enregistré sur le reste de son activité smartphone.

La montée en gamme oblige aussi OPPO à justifier ses prix

Puisque les modèles les moins chers sont davantage pénalisés par la hausse des coûts et que les constructeurs se tournent de plus en plus vers des appareils à 800, 1 000 ou 1 500 €, ils doivent aussi donner aux acheteurs de vraies raisons de payer davantage. Le consommateur attend des différences visibles par rapport aux générations précédentes.

La bataille se joue donc notamment sur la photographie, l'autonomie, les écrans, la puissance ou encore les fonctions logicielles. Plus les constructeurs dépendent du premium, plus ils ont intérêt à renforcer la qualité et la différenciation de leurs smartphones haut de gamme.

Les Find X10 sont de bons exemples de cette tendance puisqu'ils proposent des caractéristiques particulièrement ambitieuses, notamment du côté de leurs blocs photo.

Le Find X10 associe un capteur principal et un téléobjectif périscopique, chacun de 200 mégapixels, à un ultra grand-angle de 50 mégapixels. De son côté, le Find X10 Pro Max va encore plus loin avec trois capteurs arrière de 200 mégapixels chacun.

L'intérêt est de limiter les écarts de qualité entre les différentes focales, car l'utilisateur n'est pas obligé de privilégier systématiquement le capteur principal pour obtenir une bonne image.

Mais ne nous arrêtons pas à ces chiffres. Lors de notre test du Find X10 Pro Max, le smartphone a obtenu 5/5. Nous avons notamment apprécié l'homogénéité de ses trois capteurs photo, son niveau de détail, ses capacités vidéo et son autonomie, qui atteignait deux jours lorsque nous l'avons utilisé.

La note algorithmique de notre « Classement Smartphone » confirme également le niveau général de la gamme, avec 9,16/10 pour le Find X10 et 9,1/10 pour le Find X10 Pro Max.

La légère avance du modèle standard ne signifie pas qu'il est plus performant : notre algorithme prend aussi en compte des critères pratiques comme l'encombrement, qui favorisent son format plus contenu.

Ajoutons qu'OPPO complète cette montée en gamme avec ColorOS 17, une IA plus proactive et des fonctions liées au suivi de l'activité, du sommeil et du bien-être. Des éléments certes moins différenciants que la partie photo, mais qui participent eux aussi à améliorer ces modèles très haut de gamme.

Les Find X10 semblent donc avoir les arguments pour soutenir la montée en gamme d'OPPO. Reste à savoir si leurs ventes seront suffisantes pour compenser le recul enregistré par la marque sur le reste du marché, d'autant plus que leurs tarifs sont particulièrement élevés.