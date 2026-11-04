Galaxy S27 Pro et S27 Ultra : Samsung préparerait une fonction Écran de confidentialité amélioré

Samsung travaillerait sur une version améliorée de son écran de confidentialité pour les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra. D’après SamMobile, le Galaxy S27 Pro serait le premier modèle non Ultra à en bénéficier.

Sylvain Pichot - publié le 04/11/2026 à 17h45
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Samsung Galaxy S26 Ultra

À retenir

  • Samsung travaille sur une version améliorée de la fonction Écran de confidentialité pour les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra.
  • Le Galaxy S27 Pro sera le premier modèle non Ultra à bénéficier de cette fonctionnalité.
  • Les deux modèles devraient offrir une luminosité supérieure même en mode confidentialité.

Lancé avec le Galaxy S26 Ultra plus tôt cette année, Écran de confidentialité ou Privacy Display est resté jusqu’ici une exclusivité du modèle le plus haut de gamme de Samsung. Depuis, au moins un concurrent, Xiaomi, a lancé un dispositif comparable notamment sur les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max lancés récemment en Chine, alors que d’autres marques chinoises y travailleraient. Le constructeur coréen semble donc vouloir consolider son avance.

SamMobile affirme pouvoir confirmer que les Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra intégreront la fonction, dans une déclinaison plus aboutie que sur le Galaxy S26 Ultra. Pour le moment, les améliorations en question ne sont pas encore connues.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Début juillet, le média TheElec indiquait que les quatre modèles de la série recevraient l’écran de confidentialité. En septembre, ETNews affirmait au contraire que seuls les S27 Pro et S27 Ultra en profiteraient. C’est cette piste qui semble, aujourd’hui, la plus probable.

Des écrans plus lumineux attendus

Outre la protection contre les regards indiscrets, les deux smartphones devraient offrir une luminosité nettement supérieure, y compris lorsque le mode confidentialité est actif. Selon SamMobile, toujours, cette hausse devrait améliorer la lisibilité, notamment en plein soleil. Ce serait un vrai progrès car rappelons que l’activation du mode Ecran de confidentialité sur le Galaxy S26 Ultra fait chuter la luminosité.

Comment fonctionne Écran de confidentialité

Rappelons que la fonction Écran de confidentialité repose sur la technologie Flex Magic Pixel, qui associe des pixels étroits et des pixels larges. Les premiers émettent la lumière en ligne droite, grâce à une matrice noire multicouche qui limite sa dispersion latérale. Les seconds assurent les angles de vision larges habituels.

Lorsqu’on active ce mode, les pixels larges sont désactivés ou fortement atténués. Une personne placée sur le côté ne distingue alors pratiquement plus le contenu affiché. Sur le Galaxy S26 Ultra, la fonction peut s’appliquer à tout l’écran ou à certaines zones, par exemple la saisie d’un code PIN, une application bancaire ou des notifications. Elle peut aussi s’enclencher automatiquement selon le lieu.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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