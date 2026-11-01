Oppo Find X10 Ultra : la configuration photo complète se précise via une fuite

Une nouvelle fuite détaille les capteurs du futur Oppo Find X10 Ultra : 200 mégapixels pour le module principal, deux périscopes et un selfie carré de 100 mégapixels. Rien n'est confirmé par le constructeur.

Sylvain Pichot - publié le 01/11/2026 à 15h30
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Oppo Find X10 Pro Max

La marque Oppo propose actuellement les smartphones Find X10 et Find X10 Pro Max, en France. Toutefois, un autre mobile de la série devrait prochainement pointer le bout de ses capteurs photo et de son écran. Ainsi, d'après le leaker Digital Chat Station, actif sur Weibo, le futur smartphone Oppo Find X10 Ultra embarquerait un capteur principal de 200 mégapixels au format 1/1,12 pouce, associé à la technologie LOFIC. 

Ce dispositif entend élargir la plage dynamique, afin de conserver du détail dans les hautes lumières comme dans les zones sombres. La référence indiquée, HPA ou HPU, laisse penser à un composant Samsung de la famille ISOCELL HPx.

Ce capteur serait plus grand que celui du Find X10 Pro Max, mesuré à 1/1,3 pouce, avec une ouverture f/1.5 et une stabilisation optique. Le Find X10 de base, de son côté, utilise un capteur de 200 mégapixels en 1/1,4 pouce. Selon la fuite, l'ultra grand-angle reprendrait le Samsung HP5 de 200 mégapixels, déjà monté sur le Find X10 Pro Max.

Oppo Find X10 et Find X10 Pro Max

Oppo Find X10 Pro Max

Deux périscopes et un selfie carré de 100 mégapixels

On sait que Oppo travaille particulièrement la partie téléobjectif. Sur le Find X10 Pro Max, ce serait un autre axe majeur de ses caractéristiques. Le smartphone recevrait ainsi un périscope de 200 mégapixels avec un capteur de 1/1,3 pouce, ainsi qu'un second périscope de 50 mégapixels offrant un zoom optique 10x. Le Find X9 Ultra, lancé en mai, proposait déjà un 10x de 50 mégapixels, mais avec un capteur de 1/2,75 pouce. Le successeur passerait donc à un format nettement plus large.

Toutefois, rien n'est arrêté. Le capteur du périscope de 200 mégapixels n'est pas choisi. Pour le 10x, Oppo viserait un modèle de 1/1,95 pouce, mais pourrait retenir un 1/2,76 pouce si la production de la première option prenait du retard. Deux références ont été citées plus tôt : le Samsung ISOCELL GNB et l'OmniVision OV51A.

À l'avant, la caméra serait un capteur carré de 1:1 de 100 mégapixels. GSMArena souligne qu'il s'agirait du selfie carré le plus défini à ce jour. Hardware Premium précise que ce choix serait encore à l'étude.

Écran, puce et batterie : des rumeurs complémentaires

Plusieurs médias rapportent aussi d’autres caractéristiques techniques, toujours issus de Digital Chat Station. Il s'agirait d'un écran doté d’une dalle BOE de 6,89 pouces avec une définition 2K, avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, du processeur Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et d'une batterie d'environ 8 500 mAh. À titre de comparaison, le Find X10 annonce une batterie de 8 000 mAh et une puce Dimensity 9600M.

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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