Black Friday : À peine sorti, le Galaxy S26 FE perd déjà 250 € chez Amazon

Proposé à 549 € en neuf chez Amazon, le Samsung Galaxy S26 FE affichait encore 799 € à son lancement en septembre 2026. Deux mois après son arrivée, la version la plus accessible de la série Galaxy S26 a déjà fondu de près d'un tiers. Voici d'où vient cette baisse, et ce que vaut vraiment l'offre.

La Rédac LesMobiles - publié le 08/11/2026 à 12h15
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Trois smartphones Samsung sur fond dégradé vert et bleu avec le texte Black Friday en haut.

Deux mois seulement après son lancement, le Samsung Galaxy S26 FE profite déjà d'une belle baisse de prix chez Amazon. La version 128 Go est actuellement proposée à 549 € en neuf, contre 799 € lors de sa sortie en septembre 2026. Vous économisez ainsi environ 250 €, soit près de 31 % sur un smartphone encore tout récent.

Cette baisse rend le Galaxy S26 FE beaucoup plus séduisant qu'à son tarif de lancement, d'autant que sa fiche technique reste très proche de l'univers haut de gamme de Samsung.

 

Un Galaxy récent et bien équipé pour moins de 550 €

Le Galaxy S26 FE profite d'un grand écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces à 120 Hz, de la puce Exynos 2500 et de la 5G. De quoi profiter d'un affichage fluide et de suffisamment de puissance pour les applications du quotidien, le multitâche et les usages les plus courants.

Samsung soigne également la partie photo avec un capteur principal de 50 Mpx accompagné d'un téléobjectif offrant un zoom optique x3. Sa batterie de 4 900 mAh atteint de son côté une cinquantaine d'heures sur notre protocole d'autonomie, tandis que la recharge sans fil et la certification IP68 complètent l'équipement.

L'autre argument important concerne la durée de vie. Samsung annonce sept ans de mises à jour pour le Galaxy S26 FE. Si vous comptez conserver votre prochain smartphone plusieurs années, cet engagement donne beaucoup plus de poids à une offre à 549 €.

À 549 €, c'est un vrai bon plan

Le Galaxy S26 FE s'adresse surtout à ceux qui veulent un Samsung récent sans payer le prix demandé pour les modèles les plus haut de gamme. À 549 € au lieu de 799 €, vous profitez d'un écran AMOLED 120 Hz, d'un appareil photo polyvalent, de la recharge sans fil, d'une certification IP68 et d'un suivi logiciel particulièrement long.

L'offre concerne la version 128 Go et le chargeur secteur n'est pas fourni. Pour le reste, cette baisse de près de 250 € améliore nettement son rapport qualité-prix seulement quelques semaines après sa commercialisation.

 
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