Honor 700, 700 Pro et 700S : la marque officialise une série à écran arrière

Selon Honor, la série 700 est une refonte complète de sa gamme « Number », centrée sur les performances et l’usage quotidien. Les précommandes sont ouvertes sur les canaux officiels chinois : les pages d’acompte de la boutique de la marque proposent les trois modèles, et plusieurs revendeurs ont ouvert des créneaux de réservation. Honor n’a pas encore communiqué la date de lancement, mais il semblerait qu’elle devrait intervenir courant novembre.

Un écran arrière intégré au module photo

Les rendus officiels montrent un écran secondaire carré, logé dans l’imposant îlot photo, à côté d’un double module photo. Les affiches d’Honor le présentent avec des widgets d’heure, des animations et un aperçu en direct pour les selfies réalisés avec les caméras principales. D’après les fuites, cet écran mesurerait 1,72 pouce. Il permettrait de consulter les notifications et l’agenda, et servirait de viseur pour les photos prises avec les caméras arrière. Des informations non confirmées évoquent aussi la prise en charge des Live Photos avec les caméras avant et arrière.

La série Honor 600 proposait un mini-écran magnétique amovible, vendu comme accessoire. La série 700 intègre désormais l’écran directement au châssis ; une approche qui rappelle celle des Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max.

Caractéristiques encore non confirmées

La fiche technique complète n’a pas été publiée. Selon des indiscrétions qui seront à confirmer, les Honor 700 et 700 Pro recevraient un écran OLED plat de 6,57 pouces en définition 1,5K, aux bordures fines et symétriques. Le capteur principal serait de 200 mégapixels. Le Pro disposerait en outre d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels, et les deux modèles prendraient en charge un téléconvertisseur externe de 200 mm. Le 700 Pro embarquerait une batterie d’environ 9 000 mAh, la plus grosse de la série.

Côté puces, le Honor 700 embarquerait un Snapdragon 8s Gen 4 et le 700 Pro un Snapdragon 8 Gen 5. Rien n’a filtré pour le 700S. Les trois appareils ont obtenu la certification chinoise 3C, avec des chargeurs allant jusqu’à 80 watts. Le Pro pourrait aussi accepter la charge sans fil de 50 watts, et la série la charge sans fil inversée.

Disponibilité et prix

Les prix de vente n’apparaissent pas encore sur les pages de réservation. Les trois modèles sont proposés en quatre coloris, que l’on peut traduire par Blanc froid, Ciel clair, Bleu et Rose brume. Le Honor 700 est listé en 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go, 16 Go + 256 Go et 16 Go + 512 Go. Le Honor 700 Pro est répertorié en 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go et 16 Go + 512 Go. Le Honor 700S se limite à 12 Go + 256 Go et 12 Go + 512 Go. À l’heure de l’écriture de ces lignes, Honor n’a rien communiqué sur une commercialisation en France ou à l’international.

