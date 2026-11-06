Honor 700, 700 Pro et 700S : la marque officialise une série à écran arrière

Honor a dévoilé en Chine les Honor 700, 700 Pro et 700S, trois smartphones dotés d’un écran arrière. Les précommandes sont ouvertes, mais la date de lancement et les prix restent inconnus.

Sylvain Pichot - publié le 06/11/2026 à 15h30
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Honor 700 Pro

Selon Honor, la série 700 est une refonte complète de sa gamme « Number », centrée sur les performances et l’usage quotidien. Les précommandes sont ouvertes sur les canaux officiels chinois : les pages d’acompte de la boutique de la marque proposent les trois modèles, et plusieurs revendeurs ont ouvert des créneaux de réservation. Honor n’a pas encore communiqué la date de lancement, mais il semblerait qu’elle devrait intervenir courant novembre.

Honor 700 Pro

Un écran arrière intégré au module photo

Les rendus officiels montrent un écran secondaire carré, logé dans l’imposant îlot photo, à côté d’un double module photo. Les affiches d’Honor le présentent avec des widgets d’heure, des animations et un aperçu en direct pour les selfies réalisés avec les caméras principales. D’après les fuites, cet écran mesurerait 1,72 pouce. Il permettrait de consulter les notifications et l’agenda, et servirait de viseur pour les photos prises avec les caméras arrière. Des informations non confirmées évoquent aussi la prise en charge des Live Photos avec les caméras avant et arrière.

La série Honor 600 proposait un mini-écran magnétique amovible, vendu comme accessoire. La série 700 intègre désormais l’écran directement au châssis ; une approche qui rappelle celle des Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max.

Honor 700

Caractéristiques encore non confirmées

La fiche technique complète n’a pas été publiée. Selon des indiscrétions qui seront à confirmer, les Honor 700 et 700 Pro recevraient un écran OLED plat de 6,57 pouces en définition 1,5K, aux bordures fines et symétriques. Le capteur principal serait de 200 mégapixels. Le Pro disposerait en outre d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels, et les deux modèles prendraient en charge un téléconvertisseur externe de 200 mm. Le 700 Pro embarquerait une batterie d’environ 9 000 mAh, la plus grosse de la série.

Côté puces, le Honor 700 embarquerait un Snapdragon 8s Gen 4 et le 700 Pro un Snapdragon 8 Gen 5. Rien n’a filtré pour le 700S. Les trois appareils ont obtenu la certification chinoise 3C, avec des chargeurs allant jusqu’à 80 watts. Le Pro pourrait aussi accepter la charge sans fil de 50 watts, et la série la charge sans fil inversée.

Honor 700S

Disponibilité et prix

Les prix de vente n’apparaissent pas encore sur les pages de réservation. Les trois modèles sont proposés en quatre coloris, que l’on peut traduire par Blanc froid, Ciel clair, Bleu et Rose brume. Le Honor 700 est listé en 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go, 16 Go + 256 Go et 16 Go + 512 Go. Le Honor 700 Pro est répertorié en 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go et 16 Go + 512 Go. Le Honor 700S se limite à 12 Go + 256 Go et 12 Go + 512 Go. À l’heure de l’écriture de ces lignes, Honor n’a rien communiqué sur une commercialisation en France ou à l’international.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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