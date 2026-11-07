Black Friday : pour 100 € de plus que le Galaxy S25 FE, ce Xiaomi en offre beaucoup plus

Nous avons comparé ce que chacun offre réellement pour son prix afin de vous aider à choisir sans payer pour des caractéristiques dont vous n'avez pas besoin. Et si vous souhaitez élargir votre recherche, nous recensons également les meilleures offres smartphones du Black Friday.

Les promotions sont déjà intéressantes, alors autant commencer par l'essentiel.

499 €, 599 € ou 799 € : que gagnez-vous réellement en montant en prix ?

Le Galaxy S25 FE est le plus accessible avec son tarif de 499 € au lieu de 749 € chez Boulanger. Pour moins de 500 €, il offre déjà un écran AMOLED 120 Hz, un téléobjectif x3, Galaxy AI et surtout sept générations d'Android accompagnées de sept années de mises à jour de sécurité.

Il faut simplement garder en tête que cette offre concerne la version 128 Go. À ce tarif, le Samsung reste néanmoins le choix le plus simple si votre budget est serré et que vous voulez un smartphone complet à conserver plusieurs années.

Le Xiaomi 17T demande 100 € supplémentaires, mais l'écart est assez facile à justifier. La Fnac propose le modèle 256 Go à 599 € au lieu de 803 € avec des Redmi Buds 8 Lite et un Xiaomi Tag. Vous doublez donc le stockage tout en récupérant deux accessoires.

Surtout, le Xiaomi ne se contente pas d'un meilleur pack. Il est aussi plus puissant, possède une batterie nettement plus imposante et profite d'un téléobjectif x5. À 599 €, c'est celui qui en offre le plus sur le papier pour son prix.

Le Pixel 11 évolue dans une autre tranche tarifaire. À 799 € en version 256 Go, il coûte 200 € de plus que le Xiaomi et 300 € de plus que le Samsung. Il faudra donc particulièrement apprécier son format compact, l'expérience Android de Google, Gemini et ses qualités photo pour justifier cet écart.

Le Xiaomi 17T est le plus intéressant pour les gros utilisateurs

Si vous sollicitez beaucoup votre smartphone, le Xiaomi prend rapidement l'avantage. Son MediaTek Dimensity 8500-Ultra dépasse les 2,4 millions de points sur AnTuTu et s'accompagne de 12 Go de RAM. Le Pixel 11 dispose lui aussi de 12 Go, mais son Tensor G6 privilégie davantage les fonctions d'intelligence artificielle que la puissance brute.

Le Galaxy S25 FE et ses 8 Go de RAM restent largement suffisants pour les usages courants, mais les joueurs et les utilisateurs intensifs auront davantage de marge avec le Xiaomi.

L'écart se creuse encore sur l'autonomie. Avec sa batterie de 6 500 mAh et sa recharge 67 W, le Xiaomi 17T est le mieux armé pour tenir lors des journées chargées. Samsung se limite à une batterie proche de 4 900 mAh avec une recharge 45 W, tandis que le Pixel 11 peut atteindre environ 55 % en 30 minutes avec un chargeur 30 W adapté.

Le Pixel 11 conserve un avantage pour la photo, mais Xiaomi se défend très bien

Google reste particulièrement convaincant si la photo passe avant le reste. Le Pixel 11 profite du traitement logiciel maison et ajoute un téléobjectif avec zoom optique x5. Son format plus compact peut également séduire ceux qui trouvent les smartphones actuels trop encombrants.

Le Xiaomi 17T est toutefois loin d'être en retrait. Son système développé avec Leica associe un capteur principal de 50 Mpx à un téléobjectif périscopique de 50 Mpx avec zoom optique x5. Vous profitez donc d'une configuration très complète sans monter jusqu'aux 799 € demandés pour le Pixel.

Samsung mise davantage sur la polyvalence avec un téléobjectif x3 et la possibilité de filmer jusqu'en 8K. Si la vidéo compte autant que la photo, le Galaxy S25 FE reste donc un candidat sérieux malgré son tarif plus bas.

Galaxy S25 FE, Xiaomi 17T ou Pixel 11 : lequel choisir au Black Friday ?

À 499 €, le Galaxy S25 FE est le meilleur choix si vous souhaitez avant tout contenir votre budget. Son équipement est équilibré, son suivi logiciel est excellent et il reste le seul des trois à passer sous la barre des 500 €.

Si vous pouvez ajouter 100 €, le Xiaomi 17T nous paraît toutefois offrir le meilleur rapport équipement-prix. Pour 599 €, vous passez à 256 Go, gagnez nettement en autonomie et en puissance, profitez d'un zoom x5 et récupérez en plus des écouteurs et un tracker. Pour un utilisateur exigeant, l'écart avec Samsung paraît bien investi.

Le Pixel 11 reste enfin le choix à privilégier si vous voulez avant tout l'expérience Google, un smartphone plus compact et un traitement photo particulièrement convaincant. Mais à 799 €, il s'adresse davantage à ceux qui recherchent précisément ces qualités qu'aux chasseurs de bons plans.