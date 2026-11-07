Red Magic 12 Pro : fiche technique, refroidissement liquide RGB et prix en France

Présenté en Chine le 15 octobre sous le nom de 12 Pro+, le smartphone arrive sur les marchés internationaux sous l’appellation de Red Magic 12 Pro. La marque le présente comme une plateforme conçue pour le jeu mobile. Il adopte un dos entièrement plat et mesure 163,03 x 75,96 x 8,55 mm pour 223 grammes. Il fonctionne sous Android 17, surmonté de l’interface RedMagic OS 12.

L’appareil est certifié IP68 et IP69, tandis que la zone du ventilateur intégré bénéficie d’un classement IPX8 distinct. Côté connectivité, on trouve le Wi-Fi 7, la double SIM, le NFC, un émetteur infrarouge (pour le transformer en une télécommande universelle) et un port USB 3.2. La version mondiale se démarque du modèle chinois par ses gâchettes tactiles d’épaule, qui fonctionnent à 520 Hz contre 700 Hz en Chine. Elle intègre aussi Gemini, un émulateur de jeux PC et un accès à Steam via le centre de jeu X-Gravity.

Performances et refroidissement

Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, gravé en 2 nm, monte jusqu’à 5 GHz sur ses deux cœurs principaux. Il est épaulé par la puce maison RedCore R5, qui inaugure le ray tracing chez la marque, et par la puce d’affichage G1. La mémoire vive est de 12 ou 16 Go et le stockage va de 256 Go à 1 To, sans emplacement microSD.

Le système AquaCore 3.0 associe deux circuits de refroidissement liquide éclairés en RGB, un ventilateur tournant jusqu’à 25 500 tr/min, une chambre à vapeur et du métal liquide 4.0. Selon la marque, la micro-pompe atteint une pression de sortie de 130 kPa, soit 85 % de plus que celle de la génération précédente. Contrairement aux ROG Phone d’Asus, qui s’appuyaient sur un ventilateur externe vendu en accessoire, le Red Magic loge ce composant directement dans son châssis, à la manière des autres mobiles de la marque.

Redmagic 12 Pro Liquid Cooling Comparaison contre le Redmagic 11Pro (à gauche)

Écran, batterie et photo

La dalle OLED BOE X11 mesure 6,85 pouces et affiche 2 688 x 1 216 pixels. Sa fréquence de rafraîchissement grimpe à 185 Hz, mais uniquement dans les jeux compatibles. Elle ne comporte aucun poinçon, car la caméra frontale de 16 mégapixels est placée sous l’écran. La marque annonce 1 900 cd/m² en pic global et 5 000 cd/m² en pic local.

La batterie de 8 400 mAh progresse de 12 % par rapport aux 7 500 mAh du 11 Pro. La charge atteint 80 watts, en filaire comme en sans-fil, et le mode bypass alimente directement l’appareil pendant les parties. Attention aux fiches qui mentionnent 120 watts : ce chiffre concerne la charge filaire du modèle chinois, pas la version vendue en France. Côté photo, le module arrière associe un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement et un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Disponibilité et prix

En France, le Red Magic 12 Pro est affiché à partir de 899 euros en 12 Go + 256 Go, uniquement en coloris Nightfreeze (gris foncé). La version 16 Go + 512 Go coûte 999 euros, en Nightfreeze comme en Subzero (gris clair). Le modèle 16 Go + 1 To est proposé à 1 199 euros dans les deux coloris. Les bons de réservation sont proposés du 12 au 17 novembre et la vente ouvre le 18 novembre.

