Chez Fnac, trois smartphones se distinguent actuellement pendant le Black Friday, mais chacun pour une raison différente. Samsung mise sur une forte baisse de prix avec son Galaxy S25 Edge, l'iPhone 18 Pro Max figure parmi les meilleures ventes malgré son tarif élevé, tandis que Google associe le Pixel 10a à un casque JBL.

Et si vous voulez comparer ces trois modèles avec les autres bons plans du moment, les promotions smartphones du Black Friday regroupent aussi les offres repérées chez Amazon, Samsung, CertiDeal ou Darty.

Samsung Galaxy S25 Edge à 599 € avec un casque inclus

Si vous cherchez la réduction la plus importante parmi ces trois modèles, le Galaxy S25 Edge prend clairement l'avantage. Fnac propose actuellement un pack à 599 € au lieu de 1 299 €, soit 54 % de réduction.

À ce prix, vous obtenez le smartphone avec 256 Go de stockage ainsi qu'un casque Force Play Immersion II doté d'une réduction de bruit active hybride. Le pack est en plus vendu et expédié directement par Fnac.

Vous profitez d'un smartphone haut de gamme avec un écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, un Snapdragon 8 Elite et un capteur photo principal de 200 Mpx. Mais le S25 Edge se démarque aussi par son format très fin avec seulement 5,8 mm d'épaisseur pour 162 grammes.

Si vous vouliez un Galaxy premium sans dépasser 600 €, cette promotion permet donc d'accéder au S25 Edge pour 700 € de moins que le prix barré affiché par Fnac.

L'iPhone 18 Pro Max se vend malgré son prix de 1 629 €

L'iPhone 18 Pro Max suit une logique très différente. Fnac l'affiche à 1 629 € avec 256 Go de stockage et aucune remise Black Friday particulière sur cette référence.

Pourtant, il apparaît en tête des meilleures ventes smartphones et objets connectés de l'enseigne. Même pendant le Black Friday, une forte réduction n'est donc pas indispensable pour attirer les acheteurs.

Si vous choisissez ce modèle, vous payez le prix fort, mais vous accédez au modèle le plus ambitieux de la gamme Apple avec un écran OLED de 6,9 pouces à 120 Hz, la puce A20 Pro et le système photo Pro Fusion de 48 Mpx. L'autonomie annoncée atteint également 43 heures en lecture vidéo.

Si vous voulez avant tout le dernier grand iPhone et que la remise passe au second plan, c'est ce modèle qui se vend actuellement le mieux chez Fnac parmi cette sélection.

Le Pixel 10a à 429 € devient plus intéressant avec le casque JBL

Si votre budget tourne plutôt autour de 400 €, le Pixel 10a est proposé dans un pack à 429 € au lieu de 728,99 € avec un casque JBL Tune 720BT inclus.

Le smartphone dispose de 128 Go de stockage et vous profitez pour 429 € d'un écran OLED de 6,3 pouces, de la puce Tensor G4, de 8 Go de mémoire vive et d'une batterie de 5 100 mAh. Google prévoit aussi sept années de mises à jour, ce qui compte si vous souhaitez conserver votre téléphone plusieurs années.

Le casque JBL est inclus dans le pack au même prix affiché. Et si la photo compte beaucoup dans votre choix, vous retrouvez également le traitement logiciel de Google et les fonctions liées à Gemini.

Il faut toutefois vérifier la disponibilité avant de commander. Au moment de notre vérification, le pack était épuisé en ligne chez Fnac, mais plusieurs magasins proposaient encore le retrait.

Trois modèles pour trois budgets très différents

Votre choix dépend surtout du budget que vous voulez consacrer à votre prochain smartphone. Avec le Galaxy S25 Edge, vous profitez d'une réduction de 700 € et d'un casque inclus. Le Pixel 10a vous permet de rester sous les 430 € tout en récupérant un casque JBL. Quant à l'iPhone 18 Pro Max, il vise clairement le très haut de gamme avec un tarif de 1 629 € et aucune grosse remise.

Si vous cherchez avant tout la meilleure réduction, le Galaxy S25 Edge à 599 € est le plus intéressant des trois. Si vous voulez dépenser moins, le Pixel 10a à 429 € est plus accessible. Et si votre priorité est le dernier iPhone grand format, le 18 Pro Max est celui qui rencontre actuellement le plus de succès chez Fnac.