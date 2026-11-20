Cela représente jusqu'à 370 € d'avantages cumulés, mais l'intérêt de l'opération ne s'arrête pas à la réduction. Le Galaxy S26 Ultra est ici vendu directement par Samsung, dans sa version distribuée sur le marché français, avec les services de la boutique officielle.

Pour élargir votre recherche, LesMobiles regroupe également les principales promotions smartphones du Black Friday sur une page dédiée.

Jusqu'à 370 € d'avantages entre remise immédiate et remboursement

La première économie est automatique. Samsung retire 170 € immédiatement sur les Galaxy S26 Ultra éligibles, avec un tarif qui démarre ainsi à 1 399 € pendant le Black Friday.

À cette réduction vient s'ajouter une offre de remboursement pouvant atteindre 200 € pour les achats éligibles réalisés entre le 13 novembre et le 20 décembre. Le dossier doit être constitué après réception du smartphone et pourra être déposé en ligne jusqu'au 3 janvier 2027. Un compte Samsung est nécessaire pour participer à l'offre.

Avec le remboursement maximal, le coût final peut donc tomber à 1 199 €. Les 200 € ne sont toutefois pas déduits au moment du paiement : il faut d'abord régler le smartphone avant de récupérer cette somme.

Le modèle pour ceux qui veulent vraiment le maximum chez Samsung

Même remisé, le Galaxy S26 Ultra reste un smartphone premium. Mais il ne propose pas simplement une version plus grande du S26. Samsung lui réserve plusieurs caractéristiques qui justifient son positionnement au sommet de la gamme.

Son immense écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces à 120 Hz s'accompagne notamment du Privacy Display intégré et du S Pen. À l'intérieur, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour Galaxy prend le relais, avec jusqu'à 16 Go de mémoire vive selon les versions.

C'est surtout en photo que l'Ultra creuse l'écart. Son capteur principal atteint 200 Mpx et il dispose notamment d'un téléobjectif de 50 Mpx avec zoom optique 5x. Dans notre test du Galaxy S26 Ultra, nous avions également souligné ses performances, son grand écran et sa polyvalence photo.

Sa batterie atteint 5 000 mAh et la recharge rapide monte à 60 W. Bref, ceux qui recherchent le Galaxy le plus complet de la gamme continuent d'avoir de bonnes raisons de se tourner vers l'Ultra.

Sur un smartphone à plus de 1 000 €, les conditions d'achat comptent aussi

Lorsqu'on investit une telle somme, quelques dizaines d'euros ne sont pas le seul critère. Acheter le Galaxy S26 Ultra directement sur le site de Samsung signifie passer par le constructeur lui-même plutôt que par un vendeur tiers ou une marketplace, avec un modèle distribué par Samsung France.

Les acheteurs d'un Galaxy neuf éligible peuvent également bénéficier de 3 mois de Samsung Care+ offerts sur les formules mensuelles concernées. L'assurance devient ensuite payante à partir du quatrième mois si elle est conservée. Une réduction de 15 % est par ailleurs prévue en novembre sur certaines couvertures Samsung Care+ de deux ans.

Les clients déjà membres de Samsung Rewards et disposant de points peuvent aussi profiter du doublement de leur valeur lorsqu'ils les utilisent pour un achat éligible pendant l'opération.

C'est finalement ce qui donne du sens à cette offre. Elle ne cherche pas nécessairement à faire du Galaxy S26 Ultra le smartphone le moins cher du Web, mais à proposer une baisse importante directement chez Samsung, avec les conditions et les services de la boutique officielle. Pour situer l'Ultra face aux autres Galaxy, vous pouvez également consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung du moment.