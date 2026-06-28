Soldes smartphones : ne cherchez plus, voici le résumé de nos meilleures trouvailles de la semaine

Pour ne manquer aucun bon plan au fil des jours, notre page dédiée regroupant l'ensemble des bons plans des soldes vous permet de suivre l'évolution des stocks et des nouvelles remises en temps réel.

Les Samsung et Apple récents à prix cassés

Le Samsung Galaxy S26

La marque coréenne subit d'importantes décotes chez plusieurs revendeurs. C'est le cas du dernier modèle de base de la marque avec le Samsung Galaxy S26 passe sous la barre des 650 € chez Rakuten.

C'est un excellent tarif pour un appareil équipé d'un écran 120 Hz très fluide et d'une puce conçue pour durer de nombreuses années.

Le Samsung Galaxy S25 FE

Dans une gamme de prix encore plus basse, Boulanger propose une réduction importante sur le dernier modèle FE de la marque. Le Galaxy S25 FE profite donc de 100 € de réduction pour tomber sous les 550 €.

Ce modèle se distingue par sa polyvalence en photo, combinant une stabilisation optique et un vrai zoom mécanique pour éviter les images pixelisées.

L'iPhone 16e

Du côté d'Apple, la surprise vient de la baisse immédiate sur l'appareil le plus abordable de l'année dernière. L'iPhone 16e s'affiche moins cher qu'un milieu de gamme Samsung chez Boulanger, où il s'établit à un peu plus de 509 €.

Si son écran reste limité à un taux de rafraîchissement de 60 Hz, sa puce A18 lui garantit une fluidité parfaite face aux futures versions d'iOS.

Les configurations solides à moins de 300 €

Si votre budget est plus serré, les soldes permettent d'éviter les modèles d'entrée de gamme trop lents pour sélectionner des modèles de smartphones beaucoup plus équilibrés.

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus

La marque Xiaomi se distingue cette semaine grâce à une offre agressive sur son modèle intermédiaire le plus poussé. Un code promo fait passer le Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus sous les 300 €.

Cet appareil intègre un écran 120 Hz de série et surtout un système de charge ultra-rapide, capable de redonner de l'énergie à la batterie en seulement quelques minutes.

Nos guides pour les soldes

Pour élargir vos recherches, vous pouvez également consulter notre guide thématique répertoriant 3 smartphones haut de gamme de l'an dernier au prix du milieu de gamme, une alternative souvent plus rentable que l'achat d'un appareil neuf moins équipé, ou encore notre guide sur les 3 smartphones incontournables des soldes d'été 2026 sous les 300 €.

Voici nos articles dédiés aux soldes cette semaine :