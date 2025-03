Xiaomi 14T Pro : Ne serait-il pas le vrai gagnant des smartphones Xiaomi ?

Plus tôt dans l’année, Xiaomi a lancé conjointement sa série Xiaomi 14T avec ses Mix Flip pliants.

Bien que la grosse annonce du moment soit le lancement des Xiaomi 15 et 15 Ultra pendant le Mobile World Congress de Barcelone en ce début de semaine, nous souhaitons revenir particulièrement sur le Xiaomi 14T Pro, un haut de gamme efficace et plus abordable qui a tout pour être le véritable champion de la marque.

Que propose le Xiaomi 14T Pro ?

Le Xiaomi 14T Pro est un modèle haut de gamme que l’on pourrait comparer à un Galaxy S24 ou 25. Toutefois, son prix est légèrement inférieur, ce qui en fait déjà un très bon point pour son rapport qualité-prix.

Polyvalent, ce modèle propose un excellent écran AMOLED de 1,5K ou encore une batterie de 5000 mAh qui le rend très autonome, d’autant plus qu’il propose une Hypercharge de 120W, ce qui lui permet de se recharger très rapidement (en comparaison, un Galaxy S25 s’arrête à 45W !).

C’est également un smartphone puissant avec 12 Go de RAM et un processeur de MediaTek, le Dimensity 9300+. Concrètement, c’est du tout bon, il s’agit là d’un smartphone très polyvalent. Toutefois, nous n’avons pas abordé ce qui est son gros point fort, son bloc photo développé en partenariat avec Leica, la célèbre marque d’appareils photo.

Il propose ainsi un objectif principal de 50 Mp, mais aussi un téléobjectif de 50 Mp. C’est un point fort, car cela veut dire que vos photos “zoomées” sont aussi bonnes qu’avec votre capteur principal, ce qui est loin d’être toujours le cas !

De plus, vous pouvez également utiliser un ultra grand-angle de 12 Mp pour les plans larges.

Et bien sûr, l’interface de Xiaomi est toujours aussi agréable, mais il s’agit là avant tout d’une question de goût, le mieux est encore de l’essayer si vous n’êtes pas familier avec le système d’exploitation HyperOS de Xiaomi.

Pourquoi le Xiaomi 14T Pro plutôt que le Xiaomi 15 Ultra ?

Bien sûr, le nouveau Xiaomi 15 Ultra est un appareil d’excellence, mais en pratique, un utilisateur technophile s’y retrouve tout autant avec un haut de gamme tel que le Xiaomi 14T Pro, qui coûte plusieurs centaines d’euros de moins. Pour comparaison, un Xiaomi 15 Ultra est proposé entre 1400 et 1600 €, tandis qu’un Xiaomi 14T Pro a un prix de vente conseillé affiché à 803 €.