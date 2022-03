Début de la vente des smartphones realme GT 2 et realme GT 2 Pro, à l’excellent rapport qualité/prix à partir de 499 €

Après plusieurs mois de rumeurs sur les designs et les caractéristiques techniques des smartphones de la série GT 2 de realme, la marque a pu officialiser, pour l’Europe, les GT 2 et GT 2 Pro lors d’un évènement pendant le MWC. Ils sont désormais disponibles en vente à partir de 479,99 €. En voici tous les détails.

Le smartphone realme GT 2 Pro a été l’objet ces derniers mois des rumeurs les plus folles concernant son design et sa fiche technique, certains pensant qu’il débarquerait avec une large bande de capteurs photo au dos, d’autres imaginait la présence d’une caméra sous l’écran, invisible pour se prendre en selfie et c’est finalement tout début janvier que realme a officialisé les GT 2 et GT 2 Pro pour le marché chinois dans un premier temps. Lors du MWC de Barcelone qui s’est déroulé fin février, le fabricant a organisé un événement spécial pour le lancement européen des téléphones et c’est seulement aujourd’hui qu’ils sont bel et bien disponibles en boutique et sur Internet.

Pour l’occasion, et comme pour beaucoup d’autres téléphones mobiles, realme propose des offres de lancement disponibles uniquement pendant un temps donné, relativement court.



Rappelons que le realme GT 2 Pro est animé par la puissance puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 associé à une grande zone de dissipation thermique avec 8 ou 12 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage, embarque une batterie de 5000 mAh supportant la charge à 66 watts, dispose d’un écran AMOLED 120 Hz 6,7 pouces HDR10+ et profite de deux capteurs photo de 50 mégapixels et d’un capteur microscope, comme le Find X3 Pro. Il est bien sûr compatible 5G, Wi-Fi 6 et NFC.

Pour sa part, le realme GT 2 bénéficie de la même batterie et capacité de charge rapide et d’un écran tout aussi qualitatif mais plus petit : 6,2 pouces et de la même connectivité que le GT 2 Pro. Sa configuration photo s’appuie sur un seul capteur de 50 mégapixels associé à un capteur grand-angle de 8 mégapixels et un dernier capteur de 2 mégapixels. Il est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 ou 12 Go de RAM.

Prix et disponibilités du realme GT 2 Pro

Le realme GT 2 Pro est disponible en exclusivité du 11 au 18 mars sur le site de la Fnac, au prix exceptionnel de 679 € en version 8+128 Go, au lieu de 749 euros. La version 12+256 Go bénéficie également d’une promotion du 11 au 18 mars, en exclusivité sur le site de la Fnac au prix de 779 € (au lieu de 849 €). Du 14 mars au 3 avril, la version 12+256 Go sera disponible à 779,99 € sur Amazon.

Du 19 mars au 3 avril, le GT 2 Pro bénéficiera d’une réduction de 70 euros et sera disponible au prix de 649,99 € en version 8+128 Go et de 779,99 € en version 12+256 Go chez tous les partenaires revendeurs de realme ainsi que sur le site internet de la marque.

Prix et disponibilités du realme GT 2

Le smartphone realme GT 2 est disponible en exclusivité du 11 au 18 mars sur le site de la Fnac, au prix exceptionnel de 499 euros en version 8+128 Go. La version 12+256 Go bénéficie également d’une promotion du 11 au 18 mars, en exclusivité sur le site de la Fnac pour être disponible au prix de 549 €. Du 19 mars au 3 avril, le GT 2 bénéficiera d’une réduction de 50 € et sera disponible au prix de 499,99 € en version 8+128 Go et de 549,99 € en version 12+256 Go chez tous les partenaires revendeurs de realme et sur le site de la marque.