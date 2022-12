Le Samsung Galaxy S23 Ultra apparait sur les listes de certification confirmant plusieurs détails techniques

Après être passé sous les outils de certification de l’organisme FCC, c’est maintenant au tour du TENAA d’examiner l’un des prochains smartphones phares de la marque sud-coréenne, juste avant une commercialisation. L’annonce est attendue pour les premières semaines de janvier 2023. Plusieurs fuites ont récemment concerné le Galaxy S23 Ultra de Samsung et certaines se confirment à la lumière des informations publiées par TENAA sur la toile et dont voici tous les détails.

Quelques détails techniques confirmés pour le Galaxy S23 Ultra

Le smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra mesure 163,4x78,1 mm pour un profil de 8,9 mm et un poids de 233 grammes. Ce sont les mêmes dimensions que son prédécesseur, le Galaxy S22 Ultra. Il fait toutefois 4 grammes de plus. Il y a un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une définition de 1440x3088 pixels. Les fréquences des différents cœurs du processeur font référence au nouveau chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ce serait le seul Soc a alimenter le Galaxy S23 Ultra à la différence de son prédécesseur qui était aussi proposé avec un processeur Samsung Exynos. La partie graphique devrait être overclockée, ce qui signifie que Samsung et Qualcomm ont travaillé ensemble pour proposer une version spécifique du chipset, amélioré. Il y aura 8 ou 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 et 512 Go. Une version avec 1 To sera également proposée.

Quelle connectivité et quels capteurs dans son dos ?

Contrairement à la rumeur, il n’y a aucune trace d’une possibilité de communication par satellite. Les détails concernant les capteurs photo ne sont pas répertoriés dans les listes publiées par TENAA. Il est supposé y avoir un capteur principal de 200 mégapixels ainsi que deux téléobjectifs dont un pourrait proposer un zoom optique 3x et l’autre 10x. Le mobile pourrait être capable de filmer avec une définition Ultra HD 8K à 30 images par seconde, là aussi, grâce à une optimisation du chipset par rapport à d’autres mobiles qui l’utiliseront, mais dans une version « standard » ce qui n’est déjà pas si mal.

La présentation officielle de la série de smartphones Samsung Galaxy S23 est attendue pour la première semaine du mois de février si on en croit un rapport sud-coréen qui cite un dirigeant « proche du dossier ».