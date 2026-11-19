Si vous cherchez un smartphone Samsung 5G à moins de 200 €, Amazon affiche actuellement le Galaxy A17 5G à 179 €. C'est 50 € de moins que chez Samsung, qui propose le même modèle à 229 € pendant le Black Friday.

Amazon fait économiser 50 € de plus que Samsung

Samsung a déjà baissé le prix du Galaxy A17 5G pour le Black Friday. Jusqu'au 30 novembre, vous pouvez l'acheter à partir de 229 € grâce à une remise immédiate de 70 €.

Amazon descend toutefois plus bas. Le Galaxy A17 5G est affiché à 179 €. En choisissant cette offre, vous économisez donc 50 € supplémentaires par rapport au tarif Black Friday de Samsung.

Vous achetez bien ici la version 5G avec 128 Go de stockage, et non le Galaxy A17 4G également disponible chez certains vendeurs. La fiche Amazon indique aussi une version française.

Pour 179 € vous profitez d'un écran AMOLED et de six ans de mises à jour

À moins de 180 €, vous faites évidemment quelques concessions par rapport aux Galaxy plus haut de gamme. Mais pour un usage quotidien, le Galaxy A17 5G propose déjà l'essentiel avec un écran Super AMOLED de 6,7 pouces en Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Vous profitez également d'une batterie de 5 000 mAh, de la 5G et d'un appareil photo principal de 50 Mpx avec stabilisation optique. Sa puce Exynos 1330 et ses 4 Go de mémoire vive conviennent surtout à la messagerie, au Web, au streaming, aux réseaux sociaux et aux applications courantes.

En revanche, si vous jouez beaucoup à des titres exigeants, mieux vaut regarder un modèle plus puissant.

Samsung prévoit aussi six générations de mises à jour Android et six années de mises à jour de sécurité. Si vous comptez garder votre smartphone plusieurs années, vous profitez donc d'un suivi logiciel long malgré un prix inférieur à 200 €.

À 179 €, le Galaxy A17 5G est très bien placé sous les 200 €

Si votre budget ne dépasse pas 200 €, vous obtenez ici un smartphone 5G avec écran AMOLED 90 Hz, batterie de 5 000 mAh et six années de suivi logiciel. Vous pouvez d'ailleurs le comparer aux autres modèles de notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 200 €.

Pour ce Black Friday, l'écart avec l'offre de Samsung est limpide. Amazon affiche le Galaxy A17 5G à 179 €, contre 229 € chez Samsung. L'offre Amazon vous permet donc d'économiser 50 € de plus sur un excellent smartphone à un prix déjà attractif.