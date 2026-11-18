Vous achetez ici directement auprès de Samsung, avec un Galaxy S26 distribué par Samsung France et les avantages proposés par la boutique officielle. Pour replacer cette promotion parmi toutes celles de novembre, notre page rassemble également les bons plans smartphones du Black Friday.

220 € de remise maintenant, puis jusqu'à 100 € remboursés

L'offre se déroule en deux temps. La partie la plus simple est immédiate : Samsung retire 220 € directement au moment de l'achat, ce qui fait démarrer le Galaxy S26 à 899 € pendant l'opération.

Vient ensuite l'offre de remboursement. Pour un achat éligible réalisé entre le 13 novembre et le 20 décembre 2026, Samsung prévoit jusqu'à 100 € remboursés. Il faut cette fois constituer un dossier après réception du téléphone et disposer d'un compte Samsung.

En cumulant la remise immédiate et les 100 € remboursés, le Galaxy S26 peut donc revenir à 799 €. Le remboursement n'étant pas instantané, il faut néanmoins régler les 899 € au moment de la commande.

Un Galaxy haut de gamme récent dans un format particulièrement léger

L'intérêt est d'autant plus fort que le Galaxy S26 reste un modèle récent. Il associe un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces à 120 Hz à un châssis de seulement 7,2 mm d'épaisseur et à un poids contenu autour de 167 grammes. Il conserve ainsi un format compact face aux nombreux smartphones haut de gamme qui dépassent aujourd'hui largement les 6,5 pouces.

Samsung l'équipe de l'Exynos 2600 avec 12 Go de mémoire vive et un stockage qui débute à 256 Go. Pour la photo, on retrouve un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx avec zoom optique 3x.

Si vous hésitez entre ce modèle et les autres références de la gamme, notre sélection des meilleurs smartphones Samsung en 2026 permet de comparer leurs positionnements et leurs principaux atouts.

L'intérêt de l'offre Samsung va au-delà des 799 €

Le prix final n'est pas le seul élément à considérer. Commander directement sur le site de Samsung permet de passer par le circuit officiel de la marque, avec un modèle destiné au marché français et les services proposés directement par le constructeur.

Samsung ajoute actuellement 3 mois de Samsung Care+ offerts avec l'achat d'un Galaxy neuf éligible. L'assurance devient payante à partir du quatrième mois si vous la conservez. Une réduction de 15 % est également proposée pendant le Black Friday sur certaines formules Care+ souscrites pour deux ans.

Si vous êtes déjà membre de Samsung Rewards et disposez de points, leur valeur est par ailleurs doublée lorsqu'ils sont utilisés sur un achat éligible pendant l'opération de novembre.

L'intérêt n'est donc pas de promettre le Galaxy S26 le moins cher de tout Internet. Cette offre permet surtout d'obtenir un Galaxy S26 pouvant revenir à 799 € directement auprès de Samsung, avec les conditions d'achat et les avantages associés à la boutique officielle.