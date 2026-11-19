Motorola a d’abord ouvert en Inde une page « coming soon » sur le site marchand Flipkart, sans nom de produit. Le slogan, « Your feed is about to enter a new neo era », barrait le mot « new » au profit de « neo ». Il visait donc très probablement le modèle Edge 70 Neo. Le 15 novembre, Motorola India a publié en parallèle un teaser sur son compte X. L’adresse de la page se terminait par « nov26 », ce qui laissait penser à une présentation le 26 novembre. La marque a depuis mis la page à jour : le lancement aura lieu le mardi 24 novembre 2026. Récemment, Motorola a officialisé son modèle flagship, le Signature 27.

Social ready already⚡???? From scrolling through the latest trends to creating your own, the motorola edge 70 neo is ready to keep up. Motorola Edge 70 Neo launching 24th November on Flipkart, https://t.co/zM0CKpcJ5U and leading retail stores.⁣⁣ https://t.co/U5ZMpxS7Rw — Motorola India (@motorolaindia) November 18, 2026

Ce téléphone n’est pas une surprise. Motorola avait déjà annoncé sa venue en Inde dans son communiqué de l’IFA 2026, en septembre. En août, son nom était apparu sur le forum communautaire de Lenovo, dans un message qui invitait des utilisateurs indiens à tester une bêta d’Android 17.

Ce que Motorola a confirmé

La page Flipkart détaille désormais une bonne partie de la fiche technique. L’écran AMOLED mesure 6,8 pouces et affiche une définition 1,5K. Sa fréquence de rafraîchissement monte jusqu’à 144 Hz et sa luminosité de crête atteindrait 5 200 cd/m², selon le constructeur. Un verre Gorilla Glass 7i le protège. La puce est un Snapdragon 7s Gen 3, associée à 8 Go de RAM au maximum et refroidie par une chambre à vapeur.

Au dos, un îlot carré aux angles arrondis occupe le coin supérieur gauche. Sur sa bague, on lit « 50MP », « Ultra HDR », « OIS » et « Lytia ». Le capteur principal est un Sony Lytia 710 de 50 mégapixels stabilisé optiquement, épaulé par un objectif macro. Motorola annonce en outre un « Super Zoom » x10, forcément numérique en l’absence de téléobjectif.

La batterie de 7 000 mAh (6 790 mAh en capacité minimale) promet jusqu’à 53 heures d’autonomie, selon la marque. Elle se recharge en 45 W et peut alimenter un autre appareil en filaire, à 7,5 W. Le téléphone est certifié IP64 et MIL-STD-810H, et il prend en charge le Dolby Atmos. Les quatre coloris Pantone sont aussi officiels : Mountain View (effet soie), Milky Blue (effet cuir), Gray Lilac (effet acétate) et Sage (effet cuir).

Motorola insiste enfin sur l’usage social. La page vante des photos prêtes à publier, sans filtre à appliquer, et une retouche par IA pilotée par une simple requête écrite, avec l’exemple « add butterfly on shoulder ». Aucun test ne permet encore de juger le résultat.

Un Neo qui change de format

Cette fiche tranche avec l’historique de la série. En effet, l’Edge 50 Neo (6,4 pouces) et l’Edge 60 Neo (6,36 pouces) étaient des modèles compacts. Avec 6,8 pouces, l’Edge 70 Neo change ainsi de catégorie. Les compromis ne s’arrêtent pas là. L’Edge 60 Neo était certifié IP68 et IP69, rechargeait en 68 W, acceptait la charge sans fil et disposait d’un téléobjectif x3. Le nouveau modèle mise plutôt sur une batterie nettement plus grosse.

À l’heure de l’écriture de ces lignes, aucun lancement n’est annoncé dans d’autres pays, dont la France. Le prix reste inconnu.

