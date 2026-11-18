À retenir Une batterie Honor de 13 300 mAh a obtenu la certification chinoise 3C le 6 novembre 2026 ; sa capacité typique serait d’environ 13 500 mAh.

a obtenu la certification chinoise 3C le 6 novembre 2026 ; sa capacité typique serait d’environ 13 500 mAh. Selon Digital Chat Station, elle serait destinée à un smartphone de milieu de gamme doté d’un écran de 7 pouces. Honor n’a rien confirmé et le modèle reste inconnu.

et le modèle reste inconnu. Cette capacité dépasserait d’environ 12 % les 12 070 mAh des WIN RT 2 et WIN Turbo 2. La puissance de charge, le prix et la date de lancement du téléphone ne sont pas connus.

D’après les données publiques du China Quality Certification Center, la cellule porte la référence HB6674118ELW-C. Elle a été certifiée le 6 novembre 2026 selon la norme GB 31241-2022. Sa capacité nominale atteint 13 300 mAh, pour une énergie de 49,48 Wh. La tension nominale est de 3,72 V et la tension maximale de charge de 4,55 V.

Le dossier a été déposé par Dongguan Amperex Technology Limited (ATL). Le fabricant indiqué est Honor Terminal Co., Ltd., et la production est confiée à Dongguan Xinnengde Technology Co., Ltd.

Digital Chat Station avance en outre une capacité typique d’environ 13 500 mAh. C’est en général la valeur que les constructeurs affichent sur leurs fiches techniques. La capacité nominale (13 300 mAh), elle, correspond au minimum garanti par le fabricant de la cellule.

Un smartphone de 7 pouces qui reste à identifier

Selon Digital Chat Station, qui s’est exprimé sur Weibo le 16 novembre, Honor aurait lancé la production d’essai de cette batterie pour des modèles de milieu de gamme de 7 pouces. Il ne cite néanmoins aucun appareil. Le blogueur @WHYLAB pense de son côté à un modèle à grand écran comme le Honor Power3 ou le X90 Pro Max, sans plus de précisions.

Ces informations reposent donc sur un seul informateur, et Honor n’a communiqué ni sur la batterie ni sur le téléphone. Rien ne garantit d’ailleurs que cette cellule sera celle du modèle final. Puissance de charge, processeur, prix et date de lancement restent inconnus. Enfin, aucune commercialisation hors de Chine n’est évoquée pour l’instant.

Une course à l’autonomie qui s’accélère

Honor a déjà lancé plusieurs modèles de 10 000 mAh ou plus, grâce à ses batteries silicium-carbone Qinghai Lake. Le Power 2, sorti en janvier 2026, embarque 10 080 mAh. Le WIN RT, présenté fin 2025, propose 10 000 mAh, une charge filaire de 100 W, une charge inversée de 27 W et une charge directe (bypass) qui limite l’échauffement en jeu.

En juin 2026, le X80 Pro Max a porté la capacité à 11 000 mAh avec une charge de 90 W. Les WIN RT 2 et WIN Turbo 2, lancés le 21 octobre 2026, montent à 12 070 mAh avec la technologie Qinghai Lake 5.0. La nouvelle cellule offrirait ainsi environ 1 500 mAh de plus, soit une hausse de 12 % environ.

La concurrence va dans le même sens. Redmi (Xiaomi), Vivo, iQOO et OPPO vendent déjà des modèles de 10 000 mAh, comme l’OPPO A7 Pro Max, présenté en août 2026 avec une charge de 80 W. La plupart des smartphones vendus en Europe restent pourtant autour de 5 000 mAh. Honor ne compte pas s’arrêter là : toujours selon Digital Chat Station, une batterie de 14 000 à 15 000 mAh serait déjà en production d’essai, pour un lancement attendu en 2027.

