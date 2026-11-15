Black Friday : ce Galaxy haut de gamme reconditionné tombe à 315,99 € chez CertiDeal

Le Galaxy S24 FE 128 Go est actuellement affiché à 335,99 € en état Correct et le code BLACK20 permet de faire tomber son prix à 315,99 €.

Le Galaxy S24 FE passe à 315,99 €

Le Samsung Galaxy S24 FE dispose d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec un rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, d'un capteur principal de 50 Mpx et d'un téléobjectif avec zoom optique x3.

Il profite également de Galaxy AI et conserve un argument important pour un achat reconditionné : Samsung lui promet sept générations de mises à jour du système et sept années de mises à jour de sécurité à compter de son lancement. De quoi envisager de le conserver encore plusieurs années sans nécessairement passer sur l'un des Galaxy plus récents.

Le prix de 335,99 € concerne toutefois le grade « Correct ». Chez CertiDeal, cela signifie que l'écran peut présenter des micro-rayures visibles et que la coque peut comporter des rayures ou des impacts. Le fonctionnement du téléphone n'est en revanche pas dégradé par ce classement esthétique : l'appareil est annoncé comme 100 % fonctionnel, débloqué et couvert par une garantie de 30 mois.

Le Black Friday de CertiDeal ajoute 20 € de remise

CertiDeal a lancé son opération Black Friday début novembre et propose actuellement 20 € de réduction dès 120 € d'achat sur son site avec le code BLACK20. La remise est valable jusqu'au 30 novembre 2026.

Sur le Galaxy S24 FE affiché à 335,99 €, le calcul est simple : après application du code, le prix final descend à 315,99 €. CertiDeal propose également d'autres smartphones reconditionnés pendant l'opération, avec le même code BLACK20.

Les offres smartphones du Black Friday que nous recensons permettent de comparer ces remises avec celles des autres enseignes avant de commander.