Oppo Find N7 et smartphone 16:9 : un pliable large et un flagship au format inédit en préparation

Le leaker Digital Chat Station affirme qu’Oppo préparerait trois produits haut de gamme. Il s’agirait d’une caméra gimbal de poche, attendue vers la fin de l’année, d’un pliable et d’un smartphone au format particulier. Le pliable serait déjà prêt. Les fuites précédentes lui attribuent une puce Snapdragon gravée en 2 nm, des fonctions d’intelligence artificielle accélérées par une unité dédiée et un écran au format large, dont le pli serait quasi invisible. Une caractéristique voulue par de nombreuses entreprises dont Apple qui propose un revêtement spécifique sur son iPhone Duo pour rendre le pli aussi invisible que possible.

Ce modèle pliant d’Oppo correspondrait vraisemblablement au Find N7, même si la marque ne l’a pas confirmé. Il viendrait ainsi concurrencer le Galaxy Z Fold8 et l’iPhone Duo. Ces deux pliables larges sont sortis cet été : le premier a été présenté en juillet, le second en septembre.

En outre, un responsable d’Oppo en Bulgarie a indiqué au média Nixanbal que le prochain pliable de la marque serait commercialisé en Europe. La France n’est pas explicitement mentionnée. Les Find N5 et Find N6 n’y avaient pas été vendus. Le dernier pliable de type livre conçu par Oppo et proposé en Europe était le OnePlus Open, en 2023, une version rebaptisée du Find N3. La date n’est pas connue, mais mars 2027 paraît la période la plus probable, puisque le Find N6 avait été lancé en mars 2026.

Ce que les rumeurs disent de la fiche technique

Plusieurs fuites détaillent le Find N7. Il aurait un écran interne de 7,6 pouces et un écran externe de 5,5 pouces. À titre de comparaison, le Find N6 propose 8,12 pouces à l’intérieur et 6,62 pouces à l’extérieur. Le nouveau modèle serait donc plus compact, avec un format plus large une fois fermé.

Côté photo, il embarquerait un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif périscope de 50 mégapixels et une unité multispectrale de 3 mégapixels. Un réglage Hasselblad est également évoqué. La batterie atteindrait 6 500 mAh, soit 500 mAh de plus que sur le Find N6.

Si ces données se confirment, Oppo continuerait de miser sur la photographie, comme avec le Find N6.

Un smartphone 16:9 et un recentrage de la gamme

Le troisième appareil serait un smartphone dont le développement avancerait plus vite. Il recevrait une puce Dimensity de série 9, un écran 16:9 personnalisé aux bordures fines et un capteur de 200 mégapixels de grande taille. Son nom, son processeur exact et sa date de sortie restent inconnus. Ce format tranche avec les écrans plus allongés de la plupart des flagships actuels.

Par ailleurs, Digital Chat Station avait affirmé début novembre que le projet Find X10 Ultra était suspendu. Selon lui, la gamme 2027 d’Oppo serait ainsi plus resserrée et ferait la part belle aux formats larges. Pour rappel, les Find X10 et Find X10 Pro Max ont été présentés en Chine en septembre, puis lancés à l’international le 21 octobre 2026. D’après le fabricant, le Find X10 dispose de deux capteurs de 200 mégapixels, tandis que le Find X10 Pro Max en compte trois. Ce dernier intègre un ultra grand-angle de 1/1,56 pouce avec un champ de vision de 124°.

