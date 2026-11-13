Galaxy S27 Ultra et S27 Pro : une nouvelle image dévoile leur module photo horizontal

Le leaker Sonny Dickson a publié sur X une image censée montrer les Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27 Pro et Galaxy S27+. Sur les deux premiers, le module photo s’étend désormais sur toute la largeur du dos. Le S27+, lui, garderait le design de la génération actuelle. Ce visuel s’ajoute aux nombreuses fuites parues depuis l’été, et il va dans le même sens.

À l’heure de l’écriture de ces lignes, Samsung n’a rien confirmé : ni les noms, ni les caractéristiques, ni la date de présentation. Les fuites s’accordent toutefois sur une gamme de quatre modèles : Galaxy S27, S27+, S27 Pro et S27 Ultra. Le Pro est une nouveauté. Avec son écran de 6,5 pouces, il se situerait entre le S27 (6,3 pouces) et le S27+ (6,7 pouces). Il reprendrait pourtant l’essentiel de la fiche technique de l’Ultra, sans le S Pen.

Here’s your first look at the dummy units for Samsung’s upcoming Galaxy S27 lineup, including the Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27 Pro, and Galaxy S27 Plus. https://t.co/ap2UlwmHkP — Sonny Dickson (@SonnyDickson) November 10, 2026

Un Galaxy S27 Ultra au bloc photo entièrement redessiné

OnLeaks a réalisé des rendus d’après les plans de fabrication (CAO), publiés fin août par Android Headlines. Ils montrent un Galaxy S27 Ultra au dos profondément modifié. Les capteurs restent regroupés à gauche : deux gros objectifs circulaires, à côté d’une zone allongée qui accueille notamment le flash LED. L’ensemble forme un plateau horizontal, que l’on peut facilement rapprocher de celui de l’iPhone 18 Pro d’Apple.

D’après ces plans, le smartphone mesurerait 163,76 x 78,25 x 7,97 mm, soit à peine plus que le Galaxy S26 Ultra (163,6 x 78,1 x 7,9 mm). Au niveau du module photo, l’épaisseur atteindrait en revanche 12,53 mm. Les rendus montrent en outre que l’emplacement du S Pen est toujours de mise.

Trois capteurs au lieu de quatre

Ce nouveau design s’accompagnerait d’une simplification. Le Galaxy S27 Ultra passerait ainsi de quatre à trois capteurs arrière, car le téléobjectif 3x de 10 mégapixels, présent depuis plusieurs générations, disparaîtrait. Le téléobjectif périscopique 5x de 50 mégapixels serait toujours de la partie. Une autre piste évoque un second téléobjectif Sony, mais elle reste très incertaine.

Le capteur principal serait un nouveau modèle de 200 mégapixels, probablement l’ISOCELL HP6 selon le leaker Ice Universe. L’ultra grand-angle garderait sa définition de 50 mégapixels, mais changerait de fournisseur : d’après WinFuture, Samsung remplacerait son ISOCELL JN3 par un Sony IMX855. Le Galaxy S27 Pro aurait le même capteur principal et le même ultra grand-angle, mais pas le même téléobjectif. ETNews évoque un modèle 3x de 12 mégapixels, alors que d’autres sources parlaient jusque-là de 50 mégapixels.

À l’avant, les S27 Pro et S27 Ultra recevraient une nouvelle caméra selfie de 16 mégapixels avec autofocus, et peut-être une stabilisation optique.

Potentiel design du Galaxy S27 Ultra

Des Galaxy S27 et S27+ dans la continuité

Les modèles classiques évolueraient bien moins. D’après les plans publiés par Android Headlines, le Galaxy S27 mesurerait 149,75 x 71,88 x 7,25 mm, contre 149,6 x 71,7 x 7,2 mm pour le Galaxy S26. Il garderait son écran de 6,3 pouces et son module photo en forme de pilule.

Côté photo, la configuration resterait proche de celle des Galaxy S26. Selon ETNews, elle associerait un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif 3x de 10 mégapixels. La nouveauté concernerait le capteur principal, qui serait fourni par Sony et non plus tiré de la gamme ISOCELL de Samsung. Ce serait une première depuis les Galaxy S21 et Galaxy S21+ de 2021. La même source indique en revanche que les S27 et S27+ garderaient la caméra selfie de 12 mégapixels des S26. La nouvelle caméra frontale serait ainsi réservée aux Pro et Ultra.

Une batterie enfin plus grosse sur l’Ultra

Côté autonomie, le Galaxy S27 Ultra dépasserait enfin les 5 000 mAh, une capacité restée inchangée depuis le Galaxy S20 Ultra. Selon GalaxyClub et une certification chinoise 3C, sa batterie aurait une capacité nominale de 5 534 mAh. Cela correspond à environ 5 700 mAh en capacité typique, le chiffre que Samsung met en avant. Le S27 Pro aurait une batterie d’environ 5 200 mAh.

Samsung pourrait utiliser la technologie silicium-carbone, apparue cette année sur ses Galaxy Z Fold8. Rien n’est toutefois décidé. Selon le leaker Lanzuk, son coût pourrait la limiter aux S27 Pro et S27 Ultra. Dans ce cas, la capacité des S27 et S27+ n’augmenterait pas. Pour rappel, les Galaxy S26 et S26+ ont respectivement des batteries ayant une capacité de 4 300 et 4 900 mAh.

Trois puces pour quatre modèles

SamMobile a relayé début novembre des données d’import-export sur les versions internationales, habituellement vendues en Europe. Elles décrivent une répartition des processeurs inédite : Exynos 2700 pour les Galaxy S27 et S27+, Snapdragon 8 Elite Gen 6 pour le S27 Pro et Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 pour le S27 Ultra. Les quatre puces seraient gravées en 2 nm.

La question de la mémoire, elle, n’est pas tranchée. En juillet, Lanzuk affirmait que la pénurie de composants priverait l’Ultra de LPDDR6 et d’UFS 5.0. Une rumeur coréenne plus récente évoque pourtant de la LPDDR6 et de l’UFS 5.1 sur certaines configurations des S27 Pro et S27 Ultra. Les S27 et S27+ se contenteraient alors de LPDDR5X.

Une présentation attendue début 2027

Reste la date. Samsung n’a encore rien annoncé. Selon Lanzuk, la gamme pourrait être présentée dès janvier 2027, ou en février au plus tard. Les Galaxy S26 avaient été dévoilés le 25 février 2026. En attendant l’invitation officielle au Galaxy Unpacked, toutes ces informations restent à prendre avec prudence.