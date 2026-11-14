Cet iPhone 15 Plus reconditionné en « État Parfait » perd 55 € pour le Black Friday chez Recommerce

Recommerce propose actuellement l'iPhone 15 Plus 128 Go bleu en état parfait à 489,90 € au lieu de 529,90 €.

Un iPhone 15 Plus en état parfait à 489,90 €

L'offre concerne l'iPhone 15 Plus avec 128 Go de stockage. Recommerce le classe en « état parfait » : l'écran ne présente pas de trace visible d'utilisation, même si de légères micro-rayures peuvent éventuellement apparaître sur le dos ou les tranches.

Le smartphone bénéficie également d'une garantie de trois ans. Avec une batterie standard, Recommerce annonce une capacité minimale de 85 % par rapport à la capacité initiale.

Surtout, le prix affiché de 489,90 € peut descendre à 474,90 € avec le code BLACK15. Celui-ci retire 15 € supplémentaires dès 250 € d'achat et peut se cumuler avec les promotions du Black Month. Par rapport aux 529,90 € indiqués comme prix normal, l'économie atteint donc 55 €.

L'iPhone 15 Plus vaut-il encore le coup en 2026 ?

Lancé en 2023, l'iPhone 15 Plus reste intéressant pour ceux qui cherchent avant tout un grand écran. Il embarque une dalle OLED de 6,7 pouces, la puce A16 Bionic, un capteur photo principal de 48 Mpx, l'USB-C et reste compatible avec iOS 27.

Il faut néanmoins accepter une limite : l'iPhone 15 Plus n'est pas compatible avec Apple Intelligence. Si ces fonctions sont importantes pour vous, mieux vaut regarder du côté des modèles plus récents de la gamme iPhone.

Pour un grand iPhone encore performant sous la barre des 500 €, le modèle est en revanche bien placé.

D'autres promotions sont disponibles pour le Black Friday

Cette remise s'inscrit dans le Black Month de Recommerce, organisé jusqu'au 30 novembre 2026. D'autres modèles profitent eux aussi de baisses de prix, et les offres Black Friday sur les smartphones permettent de comparer les promotions avant de choisir.

Pensez simplement à vérifier le stockage, le grade esthétique et l'état de la batterie : deux smartphones affichés à des prix proches ne proposent pas forcément les mêmes conditions.