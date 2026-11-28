Si vous disposez d'un budget de 750 € pour changer de smartphone à l'occasion du Black Friday, nous vous conseillons de regarder du côté du Xiaomi 17T Pro. Ce modèle commercialisé en mai dernier avait obtenu la note de 5/5 lors de notre test, mais son prix de lancement constituait alors un frein à l'achat.

Chez Boulanger, il bénéficie actuellement d'une offre particulièrement intéressante : un pack complet à 749,99 € au lieu d'un prix de référence de 1 089,99 €, soit 340 € d'écart.

Pourquoi acheter le Xiaomi 17T Pro seul quand on peut profiter de ce pack ?

Boulanger a réuni quatre produits dans son offre Black Friday :

Le Xiaomi 17T Pro bleu avec 512 Go de stockage et 12 Go de RAM ;

Les écouteurs sans fil Redmi Buds 8 blancs ;

Le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 11 Active noir ;

Une coque de protection pour le smartphone.

Ce qui rend cette offre intéressante, c'est la comparaison avec le prix du téléphone seul. Dans la même configuration et le même coloris, Boulanger affiche le smartphone à 999 €, avec une remise de 250 € réservée aux membres de son programme de fidélité.

Même en bénéficiant de cette réduction, le téléphone seul revient à 749 €. Les trois accessoires du pack ne vous coûtent donc que 99 centimes supplémentaires par rapport à cette offre fidélité.

L'ensemble est neuf, vendu et expédié directement par Boulanger. Si vous possédez déjà des écouteurs et un bracelet connecté, pensez toutefois à consulter notre comparateur des prix du Xiaomi 17T Pro pour vérifier si le smartphone seul est disponible à un tarif inférieur ailleurs.

Un smartphone que nous recommandons particulièrement pour son autonomie et la photo

Lors de notre test du Xiaomi 17T Pro, nous avons pu tenir environ une journée et demie en utilisation intensive. Sa généreuse batterie de 7 000 mAh fait une réelle différence si vous passez beaucoup de temps sur votre téléphone. Il accepte également une recharge filaire de 100 W et sans fil de 50 W.

Les amateurs de photographie apprécieront son téléobjectif périscopique Leica de 50 mégapixels avec zoom optique 5x. Il permet notamment de photographier des détails architecturaux, des animaux ou une scène de concert sans devoir se rapprocher du sujet.

Le processeur MediaTek Dimensity 9500 et le grand écran AMOLED de 6,83 pouces à 144 Hz constituent deux autres arguments de poids pour les amateurs de jeux vidéo. Quant aux 512 Go de stockage, ils vous laisseront une marge confortable pour conserver vos photos, vidéos et applications.