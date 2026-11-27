Si vous souhaitez vous offrir un iPhone haut de gamme sans nécessairement acheter la dernière génération, le Apple iPhone 16 Pro mérite votre attention pendant ce Black Friday. Lancé à 1 229 € en septembre 2024, il a été repéré à 632,99 € en version reconditionnée chez CertiDeal. C'est près de 600 € de moins qu'à sa sortie.

Un iPhone 16 Pro reconditionné en France et garanti 30 mois

Le prix de 632,99 € chez CertiDeal concerne la version avec 128 Go de stockage en coloris Titane blanc et en état Correct, contre 652,99 € avant remise.

Pour son opération Black Friday, CertiDeal propose en effet

Pensez à vérifier que la remise est bien appliquée dans votre panier.

Si vous souhaitez un smartphone présentant moins de traces d'utilisation, nous avons également relevé deux autres tarifs pour cette configuration :

672,99 € en Très bon état.

702,99 € en Parfait état.

Quel que soit le grade esthétique choisi, CertiDeal annonce un smartphone entièrement fonctionnel, reconditionné en France et débloqué tous opérateurs. Vous bénéficiez également d'une garantie commerciale de 30 mois et de 30 jours pour changer d'avis.

À qui nous conseillons l'iPhone 16 Pro ?

L'iPhone 16 Pro est particulièrement intéressant si vous souhaitez monter en gamme depuis un iPhone 12, 13 ou 14 classique. Son écran OLED de 6,3 pouces avec la technologie ProMotion jusqu'à 120 Hz apporte une fluidité appréciable au quotidien, sans l'encombrement d'un modèle Pro Max.

C'est surtout en photo que cet iPhone se distingue. En plus de ses deux capteurs de 48 mégapixels, il dispose d'un véritable téléobjectif avec zoom optique x5, idéal pour photographier des sujets éloignés, des monuments ou des détails en voyage. Il permet également de filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde.

Sa puce A18 Pro est toujours suffisamment puissante pour les jeux exigeants, le montage vidéo et les fonctionnalités d'Apple Intelligence. Autrement dit, vous n'avez pas besoin de vous tourner vers les derniers iPhone pour profiter d'une expérience haut de gamme.

✅ Nous le conseillons si Vous souhaitez passer d'un iPhone classique à un modèle Pro.

Vous accordez de l'importance à la photo et à la vidéo.

Vous appréciez le format relativement compact et la finition en titane.

Vous souhaitez acheter un iPhone reconditionné avec une longue garantie commerciale. ⚠️ À savoir avant de commander Le grade Correct peut présenter des traces d'usure visibles.

Les 128 Go peuvent être limitants si vous filmez beaucoup en 4K.

Une batterie neuve est proposée en supplément.

Vérifiez si le modèle dispose d'un emplacement pour carte SIM physique ou fonctionne uniquement avec une eSIM.

Si vous envisagez de conserver votre iPhone plusieurs années, privilégiez une configuration avec suffisamment de stockage et une batterie adaptée à vos usages, quitte à investir quelques dizaines d'euros supplémentaires. C'est souvent un meilleur calcul que de chercher uniquement le prix le plus bas sur un iPhone reconditionné.