Pas besoin de dépenser 600 ou 800 € dans un smartphone Samsung pour profiter d'un appareil que l'on pourra conserver plusieurs années. Le Galaxy A37 5G en est un bon exemple, d'autant que son prix a considérablement baissé depuis sa commercialisation au printemps 2026.

À l'approche du Black Friday, on retrouve ce modèle en version neuve avec 128 Go de stockage et 6 Go de mémoire vive à 276,99 € sur la marketplace de Cdiscount, hors frais de livraison.

Plus de 140 € d'écart avec son prix de lancement, même en comptant la livraison

Commercialisé à 449 € en avril dernier, le Samsung Galaxy A37 5G s'affiche aujourd'hui à 172,01 € de moins sur Cdiscount. L'offre est proposée par le vendeur partenaire BOUND ONE, pour lequel des frais de livraison de 30 € sont signalés.

Si ceux-ci sont confirmés lors de la commande, le smartphone vous reviendra à 306,99 €, soit encore environ 32 % de moins que son prix de lancement.

À ce prix, le Galaxy A37 est beaucoup plus convaincant qu'à sa sortie.

À qui conseillons-nous le Samsung Galaxy A37 5G ?

Avant tout, à ceux qui ne souhaitent pas changer de smartphone tous les deux ou trois ans. Samsung prévoit six générations de mises à jour d'Android et six années de correctifs de sécurité pour ce modèle. Sa certification IP68 et son verre Gorilla Glass Victus+ constituent également de bons arguments pour un achat sur la durée.

Son grand écran Super AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz est particulièrement appréciable pour regarder des vidéos, consulter les réseaux sociaux ou simplement lire confortablement. La batterie de 5 000 mAh est compatible avec une recharge de 45 W, tandis que le processeur Exynos 1480 est suffisamment performant pour les applications du quotidien.

En photographie, nous apprécions surtout la présence d'une stabilisation optique sur le capteur principal de 50 mégapixels. Elle vous aidera à limiter les flous de bougé, notamment lorsque la lumière vient à manquer.

Nous serions en revanche moins enclins à vous recommander cette configuration si vous filmez régulièrement en 4K ou installez beaucoup de jeux. Les 128 Go de stockage ne sont pas extensibles et la version 256 Go dispose également de davantage de mémoire vive, avec 8 Go.