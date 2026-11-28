L'informateur Abhishek Yadav, plutôt bien renseigné a publié le 25 novembre 2026 sur X des visuels présentés comme le design complet du realme 17 Pro, de face comme de dos.

EXCLUSIVE: ✨ Here is your very first look at the Realme 17 Pro. It will come with a camera module similar to the one we have seen on OnePlus smartphones. Specifications: ???? MediaTek Dimensity 7300 SoC ???? 144Hz refresh rate display ???? 32MP front camera ???? 10,000mAh battery ???? 65W wired charging — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 25, 2026

Au dos, on retrouve un îlot photo carré, comme sur le realme 16 Pro, mais les objectifs ne sont plus disposés de la même manière. Ce module évoque les derniers smartphones OnePlus, ce qui n'a rien d'étonnant puisque les deux marques appartiennent au même groupe. Sa composition exacte reste en revanche floue. Certains sites y voient trois capteurs et un flash LED, d'autres deux ouvertures en forme de gélule surmontant le flash.

Aucun logo n'apparaît sur la coque arrière, à la finition sombre et mate. Il pourrait donc s'agir d'un prototype ou d'un rendu non définitif. Les tranches seraient entièrement plates. À l'avant, la caméra selfie prend place dans un poinçon centré, et les bordures de l'écran semblent fines et régulières sur les quatre côtés.

Ce que l'on sait de la fiche technique

D'après les dernières fuites, le realme 17 Pro reposerait sur la puce MediaTek Dimensity 7300, gravée en 4 nm. Le gain serait mince, puisque le realme 16 Pro utilise déjà une variante très proche, le Dimensity 7300 Max. Le vrai changement concerne la batterie, qui passerait à 10 000 mAh, contre 7 000 mAh pour le 16 Pro lancé en Inde en janvier 2026. Cela représente environ 43 % de capacité en plus. En contrepartie, la charge filaire reculerait à 65 W, au lieu de 80 W.

La photo serait revue à la baisse. Le capteur principal de 200 mégapixels du 16 Pro laisserait la place à un module de 50 mégapixels, toujours accompagné d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels. En outre, la caméra frontale descendrait à 32 mégapixels, contre 50 mégapixels jusqu'ici. Côté écran, les sources les plus récentes parlent d'une dalle AMOLED à 144 Hz.

Un rapport publié début novembre par XpertPick annonce de son côté un écran AMOLED 1,5K à 120 Hz. Il cite aussi la vidéo 4K à 30 i/s pour la caméra frontale, un lecteur d'empreintes sous l'écran, la double certification IP68 et IP69, ainsi que ColorOS 17 basé sur Android 17 à la place de realme UI (91mobiles). Notez que ce même rapport laisse encore planer un doute sur la définition de la caméra selfie, entre 32 et 50 mégapixels.

Une gamme qui se précise peu à peu

La fuite d'octobre a semé la confusion. Le 23 octobre, l'informateur Debayan Roy a décrit un modèle qui pouvait être le 17 Pro ou le 17 Pro+ : Dimensity 7500, capteur principal de 200 mégapixels, téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 3,5x et écran OLED jusqu'à 165 Hz en jeu. Ainsi, cette configuration plus ambitieuse correspondrait plutôt au realme 17 Pro+, et la fiche plus sage reviendrait au 17 Pro.

Le realme 17T, appelé à devenir le modèle d'entrée de cette série, a lui aussi fuité début novembre en photos. Son module photo carré, à deux découpes en forme de gélule, ressemble beaucoup à celui du Google Pixel 11 Pro Fold.

Une batterie de 10 000 mAh n'aurait plus rien d'exceptionnel en milieu de gamme. Realme a déjà franchi ce cap avec le P4 Power, et le Redmi Note 17 Pro Max affiche la même capacité en Inde. Realme n'a communiqué ni date de lancement, ni prix, ni marchés. On ignore donc encore si le 17 Pro arrivera en France.

