Black Friday : Darty offre 20 € en carte cadeau tous les 200 € d'achat pendant seulement 14 heures

Darty lance une vente flash de seulement 14 heures à l'approche du Black Friday. Du mercredi 11 novembre à 19h au jeudi 12 novembre à 9h, l'enseigne offre 20 € en carte cadeau tous les 200 € d'achat avec le code AVPBF20. L'avantage peut notamment s'appliquer aux smartphones éligibles déjà en promotion.

La Rédac LesMobiles - publié le 11/11/2026 à 19h30
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Vente Flash Darty

L'opération est réservée au site de Darty et peut se cumuler avec les promotions en cours, à condition qu'elles ne nécessitent pas elles-mêmes un code avantage. Une bonne occasion de surveiller les modèles déjà remisés parmi les offres smartphones du Black Friday.

 

20 €, 40 €, 60 €, 80 € : combien pouvez-vous récupérer ?

Le montant de la carte cadeau progresse par tranche de 200 €. Un achat éligible de 400 € rapporte ainsi 40 €, 600 € donnent droit à 60 € et un panier de 800 € permet d'obtenir 80 €.

L'intérêt est surtout de pouvoir cumuler ce bonus avec une baisse de prix déjà appliquée. Si un smartphone à 800 € est par exemple en promotion sans code, son achat peut générer 80 € en carte cadeau en plus de la remise existante.

Il ne s'agit toutefois pas d'une réduction immédiate : le montant du smartphone reste inchangé au moment de la commande. La carte cadeau est attribuée après l'achat.

Une carte cadeau à utiliser en magasin après le Black Friday

La carte obtenue sera valable du 21 novembre au 22 décembre 2026 et pourra être dépensée uniquement dans les magasins Darty de France métropolitaine. Elle est sécable, mais ne pourra pas être utilisée pour un nouvel achat sur le site de Darty.

Côté smartphones et objets connectés, l'iPhone Duo et la Watch Ultra 4 sont exclus. L'opération ne concerne pas non plus les produits Marketplace, les produits de seconde vie, les bundles, les abonnements ni les services payants. De plus, le code AVPBF20 est limité à une utilisation par client.

L'offre ne laisse donc qu'une courte fenêtre pour en profiter : de mercredi 19h à jeudi 9h.

Voir les offres flash Darty
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