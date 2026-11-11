Singles' Day Boulanger : 11 € offerts dès 111 € d'achat ce mercredi

Le code fonctionne en magasin, sur le site de Boulanger et dans son application. Si vous aviez déjà repéré un mobile parmi les offres smartphones du Black Friday, l'intérêt dépendra surtout de son prix : les 11 € restent fixes, quel que soit le montant du panier au-delà de 111 €.

11 € sur 111 € : le code profite surtout aux smartphones les moins chers

Au seuil minimum de 111 €, les 11 € offerts représentent près de 10 % du montant de l'achat. Sur un smartphone à 200 €, l'avantage équivaut encore à 5,5 %. À 600 €, il tombe sous les 2 %.

Surtout, il ne s'agit pas d'une remise par tranche : un téléphone à 150 €, 500 € ou 1 000 € donne toujours droit aux mêmes 11 €. Le code SINGLES11 a donc davantage de poids sur un smartphone abordable ou milieu de gamme que sur un modèle premium très cher.

Pas d'iPhone : Apple est exclu de l'offre Boulanger

Les iPhone ne pourront pas profiter du code SINGLES11 puisque Apple est exclu de l'opération. Plusieurs marques audio et électroménager le sont également, notamment Dyson, Technics, Yamaha, Cabasse, Denon, Marantz, Bower & Wilkins, Naim, Devialet, Cambridge, KEF et B&O.

Les produits vendus exclusivement sur Internet, ceux proposés par la Marketplace, les appareils reconditionnés et les contrats d'extension de garantie sont également exclus. Pour les smartphones des autres marques vendus directement par Boulanger et éligibles à l'opération, le code reste valable dès 111 € d'achat.