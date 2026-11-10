Galaxy S25 Ultra à 849,99 € chez Boulanger : une baisse de prix qui le remet dans la course

Le Galaxy S25 Ultra propose un grand écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces, un stylet S Pen directement intégré dans son châssis et une puce Snapdragon 8 Elite accompagné de 12 Go de RAM.

Un ancien flagship qui est toujours très bien armé

La photo est l'un de ses points forts. Le Galaxy S25 Ultra embarque un capteur principal de 200 mégapixels et plusieurs focales, dont des téléobjectifs qui lui donnent une vraie polyvalence pour les prises de vue à distance. Son équipement comprend également une batterie de 5 000 mAh, un cadre en titane et une certification IP68.

Ces qualités nous avaient conduits à lui attribuer 5/5 dans notre test. Écran, performances et photographie avaient notamment pesé dans la balance. Notre test complet du Galaxy S25 Ultra revient en détail sur ses points forts.

Vaut-il le coup par rapport au Galaxy S26 ?

Le Galaxy S26 est désormais à la génération la plus récente de Samsung et nous attendons désormais les Galaxy S27. Mais si vous cherchez surtout un grand écran, un équipement photo complet, beaucoup de puissance et le S Pen, le S25 Ultra est très solide d'autant plus qu'il proposait 7 ans de mise à jour au moment de son lancement, il lui reste donc de nombreuses années, à un prix plus abordable que le derniers modèles.

Son principal avantage est désormais son prix. À 869,99 € pour la version 256 Go neuve chez Boulanger, il coûte près de 600 € de moins qu'à son lancement tout en conservant l'essentiel de ce qui faisait de lui le modèle le plus ambitieux de la gamme S25.