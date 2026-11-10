iPhone Duo : une piste de matériau défectueux se dessine pour les écrans internes fissurés

À retenir Des écrans internes fissurés signalés sur l’iPhone Duo, premier smartphone pliable d’Apple.

signalés sur l’iPhone Duo, premier smartphone pliable d’Apple. Apple a reconnu un problème touchant un petit nombre d’unités, invitant les clients à contacter AppleCare.

touchant un petit nombre d’unités, invitant les clients à contacter AppleCare. Le remplacement de l’écran est facturé 1 149 euros hors garantie.

est facturé 1 149 euros hors garantie. Des hypothèses sur les causes des pannes incluent des défauts de charnière et des matériaux défectueux.

sur les causes des pannes incluent des défauts de charnière et des matériaux défectueux. Aucune des explications n’a été confirmée et aucun rappel n’a été annoncé à ce jour.

Commercialisé le 23 octobre, l’iPhone Duo, premier smartphone pliable d’Apple, a fait l’objet de nombreux témoignages d’écrans internes endommagés. Des photos ont circulé sur les réseaux sociaux, parfois après quelques heures d’utilisation seulement. Le défaut suit un schéma récurrent : une fissure le long du pli, d’où part une seconde ligne perpendiculaire vers le bord droit de la dalle. L’ensemble dessine un « L » de pixels défectueux, le plus souvent blancs. Plusieurs propriétaires racontent avoir senti une petite bosse sous la surface, puis entendu un craquement en dépliant l’appareil.

Le 26 octobre, Apple a reconnu un problème touchant, selon la marque, un petit nombre d’unités. Elle invite les clients concernés à contacter AppleCare pour obtenir un remplacement gratuit, sans qu’il soit nécessaire d’avoir souscrit à AppleCare+. Selon le constructeur, la majorité des appareils n’est pas touchée et la panne apparaît généralement peu après la mise en service. Hors garantie et sans AppleCare+, le remplacement de l’écran pliable est facturé 1 149 euros en France.

L’ampleur réelle du phénomène reste toutefois difficile à mesurer. Apple ne donne aucun chiffre, et de fausses réclamations générées par IA ont été repérées en ligne. À l’inverse, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman a vérifié plusieurs cas auprès d’acheteurs. Selon lui, ce « petit nombre » pourrait représenter plusieurs milliers d’appareils.

Charnière, contrôle qualité et fournisseur : trois pistes

Dans un premier temps, le spécialiste de la réparation iFixit a démonté l’appareil. À partir de scanners CT, d’images du démontage et de brevets d’Apple, il a modélisé la charnière en 3D. D’après ses conclusions, les dégâts se concentrent à la jonction entre le passage du câble flexible et le support central de la charnière. Deux mécanismes sont envisagés : une barre centrale qui ne s’abaisse pas suffisamment à la fermeture, ou des rails de guidage incurvés qui ne se déplacent pas comme prévu et viennent appuyer sur la dalle. iFixit précise qu’il s’agit d’hypothèses. Le même week-end, le youtubeur sud-coréen CuriousHagi a provoqué la casse de son propre exemplaire, après y avoir introduit de la poussière et forcé la charnière dans le mauvais sens. Au démontage, il a découvert qu’un maillon central de la charnière, plus fin que ses voisins, s’était rompu au niveau d’une petite encoche.

Ensuite, le média chinois Jiemian News a recueilli le témoignage d’un employé anonyme de Foxconn. Selon lui, Apple aurait assoupli ses critères d’inspection pour sécuriser l’approvisionnement, alors que les capacités de production étaient tendues. Il ajoute qu’un lot de composants a été remplacé en urgence sur la ligne, sans conséquence sur la production. Une autre source proche de la chaîne d’approvisionnement a cependant démenti tout abaissement des standards. Ni Apple ni Foxconn n’ont commenté cette version.

Enfin, le 7 novembre, le leaker Kang a avancé une autre explication sur Weibo. D’après lui, la conception de la charnière n’est pas en cause : les pannes viendraient de matériaux défectueux fournis par l’un des deux fabricants de charnières. Il ajoute qu’Apple serait en mesure d’identifier les appareils concernés grâce à leur numéro de série. Kang ne cite aucun nom et invite lui-même à prendre son message avec précaution. Les deux fournisseurs de la charnière externe seraient le taïwanais Shin Zu Shing et l’américain Amphenol. Le coréen Fine M-Tec, qui fournirait une pièce de la charnière interne, a démenti dès le 26 octobre toute responsabilité de ses composants. Cette information doit donc être traitée comme une rumeur.

Un premier pliable très surveillé

Face à des concurrents installés depuis plusieurs années, comme Samsung et Google, Apple arrive tard sur le segment des pliables. Ainsi, les premiers incidents sont scrutés de près. En outre, aucune des explications avancées n’a été validée à ce jour : iFixit présente ses pistes comme des hypothèses, et ni le témoignage recueilli par Jiemian ni la fuite de Kang n’ont été confirmés. À l’heure de l’écriture de ces lignes, aucun rappel n’a été annoncé, et Apple n’a publié ni liste de numéros de série ni outil de vérification. Les propriétaires concernés doivent donc toujours passer par AppleCare pour obtenir un échange.