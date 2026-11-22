Pour le Black Friday, CertiDeal affiche actuellement l'iPhone 14 à 299,99 € dans sa version avec 128 Go de stockage. Et avec le code BLACK20, vous économisez encore 20 €. Le prix final descend donc à 279,99 €.

Le code BLACK20 fait passer l'iPhone 14 sous les 280 €

L'iPhone 14 en coloris Minuit est actuellement vendu 299,99 € chez CertiDeal en grade Correct, avec 128 Go de stockage.

Vous payez donc 279,99 € après application du code. Si vous voulez acheter un iPhone sans monter à 700 ou 800 €, cette offre permet de rester largement sous les 300 €.

Et les bonnes affaires ne se limitent pas à ce modèle. Les baisses de prix les plus intéressantes sont regroupées dans notre sélection des offres smartphones du Black Friday, avec les promotions qui évoluent au fil de l'opération.

Tout ce qu'il faut pour un usage quotidien

Sorti en 2022, l'iPhone 14 n'est plus le dernier modèle d'Apple. Mais si vous n'avez pas besoin des fonctions apparues sur les générations les plus récentes, il couvre encore largement les usages courants.

Vous profitez d'un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, de la puce A15 Bionic et de la 5G. À l'arrière, ses deux capteurs de 12 Mpx permettent aussi de filmer jusqu'en 4K. Vous conservez également Face ID, MagSafe et la certification IP68.

Il faut en revanche accepter un écran limité à 60 Hz et un port Lightning. Si ces deux points ne vous gênent pas, vous avez pour moins de 280 € un iPhone adapté à la navigation, aux réseaux sociaux, au streaming, aux photos et aux applications du quotidien.

À quoi correspon un grade « Correct » ?

Le tarif de 299,99 € avant code concerne le grade Correct. L'écran peut donc présenter des micro-rayures visibles et la coque quelques rayures ou impacts. En revanche, ces marques sont uniquement esthétiques puisque CertiDeal annonce l'appareil comme 100 % fonctionnel.

Si vous utilisez une coque et que quelques traces d'utilisation ne vous dérangent pas, ce grade vous permet surtout de payer moins cher. Vous bénéficiez malgré tout d'un iPhone reconditionné en France et débloqué tous opérateurs.

CertiDeal ajoute aussi une garantie commerciale de 30 mois ainsi qu'un délai de 30 jours pour changer d'avis. Sur un smartphone reconditionné, ces conditions comptent puisque vous achetez à la fois un appareil moins cher et une garantie plus longue que celle proposée par de nombreux vendeurs.

Avec le code BLACK20, vous payez donc 279,99 € pour cet iPhone 14 avec 128 Go de stockage. Si votre budget tourne autour de 300 €, vous restez sous cette limite tout en choisissant un modèle encore suffisamment récent pour un usage quotidien.