Pas facile de se démarquer sur le marché des smartphones à moins de 300 €, où Samsung et Xiaomi multiplient les références. Avec son Phone (4b), lancé en juillet dernier, Nothing propose une approche différente, aussi bien sur le plan esthétique que logiciel. Et à l'occasion du Black Friday, son prix descend à 299 € chez Amazon.

Le Nothing Phone (4b) est encore moins cher que pendant les Jours Flash Prime

Commercialisé à 329 € sur la boutique officielle de Nothing, le Phone (4b) avait déjà bénéficié d'une baisse de prix chez Amazon début octobre, à l'occasion des Jours Flash Prime. Il était alors proposé à 319 €.

Pour le Black Friday, Amazon va encore plus loin avec un prix de 299 € dans sa version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cela représente une économie de 30 € par rapport au tarif officiel de Nothing et de 20 € par rapport à l'offre du mois dernier.

À qui nous conseillons le Nothing Phone (4b) ?

Si vous en avez assez des smartphones qui se ressemblent tous, le Phone (4b) a de quoi vous séduire. On retrouve les codes esthétiques des smartphones Nothing, avec un dos partiellement transparent et une barre lumineuse Glyph permettant notamment de visualiser certaines notifications sans allumer l'écran.

Le confort d'utilisation fait également partie de ses arguments. Son grand écran Super AMOLED de 6,77 pouces à 120 Hz est particulièrement adapté aux vidéos et à la navigation sur les réseaux sociaux. Sa batterie de 5 200 mAh est, selon Nothing, la plus endurante de sa gamme.

Mais c'est aussi pour son expérience logicielle que nous vous conseillons ce smartphone. Nothing OS propose une interface épurée et originale, avec une politique de suivi comprenant trois ans de mises à jour Android et six ans de correctifs de sécurité à compter de son lancement.

Côté photo, son capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique est accompagné d'un ultra grand-angle, appréciable pour photographier des paysages ou des groupes de personnes.

✅ Nous le conseillons si Vous recherchez un design original.

Vous aimez les interfaces Android épurées.

Vous souhaitez conserver votre smartphone plusieurs années. ⚠️ À savoir avant de commander Le Snapdragon 6 Gen 4 n'est pas destiné aux jeux les plus exigeants.

La recharge filaire est limitée à 33 W.

Les 128 Go de stockage ne sont pas extensibles.

Pas de recharge sans fil.

Le Nothing Phone (4b) ne cherche pas à battre tous les records techniques. Mais à 299 €, son design et son environnement logiciel en font une alternative originale aux autres smartphones à moins de 300 €.