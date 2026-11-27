Début novembre, un premier bruit de couloir a évoqué un smartphone « wide candybar » chez Vivo. Le 25 novembre, le leaker Digital Chat Station a ajouté de nouveaux éléments sur Weibo. Selon lui, l'appareil serait d'abord conçu pour la photo et la vidéo.

Un peu plus tôt, ce même informateur annonçait déjà qu'un grand constructeur chinois lancerait très probablement un smartphone de ce type en 2027. Il ne citait pas la marque, mais tout le monde y a vu Vivo. Il précisait aussi que la première version aurait sans doute un écran de moins de 6,5 pouces. Il n'y a pour l'instant ni certification, ni rendu, ni document officiel. Ces informations sont donc à prendre avec prudence.

Le nom du produit reste une question ouverte. Toujours selon Digital Chat Station, Vivo hésiterait entre deux gammes : la série X, sa vitrine photo haut de gamme, et la série S, plus grand public et tournée vers le design. Le choix final en dirait long sur la clientèle visée.

Huawei Pura X View pour illustration

Un format déjà exploré par la concurrence

Ce projet s'inscrit dans le sillage du Huawei Pura X View, que Huawei présente comme le premier smartphone non pliable à écran large. Dévoilé le 20 août 2026, sa fiche technique complète a été publiée le 7 septembre. Il adopte un ratio de 16:9,5 et une dalle OLED de 6,39 pouces en 2 232 x 1 320 pixels, capable de monter à 6 500 cd/m² en pic. En outre, il loge une batterie de 7 000 mAh dans un châssis de 6,68 mm d'épaisseur pour 201 g. Son capteur principal atteint 200 mégapixels.

Oppo préparerait lui aussi un modèle de ce genre, qui pourrait s'appeler Reno X. Les premières fuites parlaient d'un écran de 6,3 à 6,4 pouces au format 16:10. Les plus récentes évoquent une dalle 16:9 entourée de bordures d'environ 1 mm, ce qui donnerait plutôt une diagonale proche de 6,5 pouces. On y trouverait une puce Dimensity de la série 9 et un capteur principal de 200 mégapixels. Honor et Xiaomi font, eux aussi, l'objet de rumeurs. Avec moins de 6,5 pouces, le futur Vivo jouerait donc dans la même catégorie de taille que ses rivaux.

Huawei met en avant la vidéo, la lecture et le jeu, des usages pour lesquels un écran plus large a de vrais atouts.