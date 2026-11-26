À la veille du Black Friday, Samsung ressort son code promo BLACK10.

Depuis ce jeudi 26 novembre à 18 h et jusqu'au lundi 30 novembre à 23 h 59, vous pouvez bénéficier de 10 € de remise immédiate tous les 100 € d'achat sur les produits éligibles de la boutique officielle. Et la bonne nouvelle, c'est que Samsung confirme que cette réduction est cumulable avec les autres offres en cours.

Comment profiter du code BLACK10 chez Samsung ?

Le code est valable aussi bien sur le site de Samsung que dans l'application Samsung Shop. Il vous suffit de le saisir au panier avant de valider votre commande.

Selon le montant de vos achats éligibles, voici les économies que vous pouvez réaliser :

300 € d'achat : 30 € de remise.

500 € d'achat : 50 € de remise.

800 € d'achat : 80 € de remise.

1 000 € d'achat : 100 € de remise.

1 500 € d'achat : 150 € de remise.

Tous les smartphones Galaxy sont concernés, à l'exception du Galaxy S25. Le code s'applique également à toutes les Galaxy Watch, aux moniteurs PC, à l'électroménager ainsi qu'à une sélection de téléviseurs à partir de 1 500 € et de barres de son.

Attention toutefois, BLACK10 ne peut pas être cumulé avec un autre code promotionnel et les produits reconditionnés Premium par Samsung sont exclus de l'opération. Les tablettes Galaxy Tab S et les ordinateurs Samsung ne seront éligibles qu'à partir du vendredi 27 novembre à 17 h.

Samsung mettra également ce code en avant lors de son Live Shopping prévu ce jeudi à 20 h. Vous n'avez toutefois pas besoin d'attendre le début du live pour en profiter.

Jusqu'à 400 € et 500 € d'économie sur les Galaxy S26 et S26 Ultra en cumulant les offres

Si vous avez attendu la dernière ligne droite du Black Friday pour changer de smartphone, votre patience pourrait être récompensée.

Samsung confirme que le code BLACK10 est cumulable avec les autres offres en cours sur les produits éligibles. Vous pouvez donc l'associer aux remises immédiates et aux offres de remboursement actuellement proposées sur les Galaxy S26 et S26 Ultra.

Le Galaxy S26 bénéficie déjà de 220 € de remise immédiate et jusqu'à 100 € remboursés. En cumulant les trois avantages, voici à combien il pourrait vous revenir :

899 € après remise immédiate.

819 € avec le code BLACK10, soit 80 € de moins au panier.

719 € après remboursement de 100 €.

Sur le Galaxy S26 Ultra, Samsung retire déjà 170 € et rembourse jusqu'à 200 €. En suivant le même calcul, l'économie totale pourrait atteindre 500 € :

1 399 € après remise immédiate.

1 269 € avec le code BLACK10, soit 130 € de moins au panier.

1 069 € après remboursement de 200 €.

Ces calculs reposent sur l'application du code BLACK10 au prix déjà remisé et sur l'obtention de l'intégralité du remboursement.

Jusqu'à 200 € de remise via PayPal sur les Galaxy Watch

Vous avez déjà un smartphone Galaxy ? C'est aussi l'occasion de compléter votre équipement ou de préparer vos cadeaux de Noël. Toutes les Galaxy Watch, quels que soient le modèle et le coloris, sont éligibles au code BLACK10 dès ce jeudi à 18 h.

Samsung vient également de prolonger ses offres de remise via PayPal jusqu'au lundi 30 novembre :

60 € de remise sur la Galaxy Watch9 de 40 mm.

sur la Galaxy Watch9 de 40 mm. 120 € de remise sur la Galaxy Watch9 de 44 mm.

sur la Galaxy Watch9 de 44 mm. 200 € de remise sur la Galaxy Watch Ultra2.

La Galaxy Watch9 vous intéressera particulièrement si vous souhaitez suivre votre activité physique, votre santé et votre sommeil au quotidien.

Pour une pratique sportive plus régulière, notamment en extérieur, nous vous conseillons plutôt la Galaxy Watch Ultra2 et sa conception plus robuste. C'est également celle qui bénéficie de la remise via PayPal la plus importante.

Les Galaxy Buds4 Pro profitent déjà de 100 € de remise

Si vous cherchez des écouteurs sans fil haut de gamme pour accompagner votre smartphone Galaxy, Samsung a également une bonne nouvelle pour vous.

Initialement prévue pour vendredi, la promotion sur les Galaxy Buds4 Pro a été avancée à ce jeudi 26 novembre. Vous pouvez donc profiter dès maintenant de 100 € de remise.

Les écouteurs ne sont pas éligibles au code BLACK10, mais cette réduction distincte mérite votre attention.

Attendez vendredi à 17 h si vous souhaitez acheter une tablette ou un ordinateur Samsung

En revanche, si vous envisagez de vous offrir une tablette ou un ordinateur Samsung pendant le Black Friday, nous vous conseillons de patienter encore quelques heures.

À partir du vendredi 27 novembre à 17 h, toutes les tablettes de la gamme Galaxy Tab S, ainsi que tous les ordinateurs Samsung, rejoindront les produits éligibles au code BLACK10.

C'est notamment l'occasion de regarder du côté des Galaxy Tab S12 Series, des tablettes haut de gamme aussi bien adaptées au travail qu'au dessin ou au visionnage de films et séries sur grand écran.

Vous aurez ensuite jusqu'au lundi 30 novembre à 23 h 59 pour profiter du code BLACK10, qui expire en même temps que les remises immédiates du Black Friday sur les Galaxy S26 et S26 Ultra, dans la limite des stocks disponibles.