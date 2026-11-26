D'après Android Headlines, qui cite une source anonyme et une fiche technique qu'il s'est procurée, Motorola prépare l'annonce de son prochain clapet pour janvier 2027. La présentation aurait lieu pendant le Lenovo Tech World, organisé le 6 janvier à la Sphere de Las Vegas. Ce calendrier serait avancé d'environ quatre mois par rapport au Razr 2026, présenté le 29 avril 2026 et commercialisé en mai.

Ce modèle, au nom de code « Raptor », serait l'entrée de gamme de la famille Razr. Aux États-Unis, il prendrait le nom de Razr 2027. Pour le reste du monde, les sources divergent : Android Headlines évoque Razr 2027 ou Razr 70, PhoneArena Razr 2027 ou Razr 80. La piste du Razr 70 paraît fragile, puisque ce nom désigne déjà le Razr 2026 en Europe.

Par ailleurs, le Razr Flex, premier pliant large de Motorola, pourrait être dévoilé lors du même événement. Aucune information ne filtre en revanche sur d'éventuels Razr Plus et Ultra 2027.

Un écran externe agrandi, un écran principal plus fluide

L'écran externe est le changement le plus visible. Selon la fuite, Motorola reprendrait la diagonale de 4 pouces des Razr Plus et Ultra 2026, à la place de la dalle de 3,6 pouces du Razr 2026. Sa définition passerait de 1 056 x 1 066 à 1 272 x 1 080 pixels, et sa fréquence de rafraîchissement de 90 à 120 Hz. D'après le rendu publié par Android Headlines, l'écran s'étendrait en outre jusqu'à la charnière, sans la large bordure du modèle actuel.

L'écran principal garderait sa diagonale de 6,9 pouces et sa définition de 2 640 x 1 080 pixels. Sa fréquence de rafraîchissement grimperait toutefois de 120 à 144 Hz, et la compatibilité HDR10+, déjà présente sur le Razr 2026, serait conservée. Fermé, le smartphone serait plus fin, à 14,6 mm contre 15,85 mm. Ouvert, il mesurerait 7,3 mm, soit à peu près autant que les 7,25 mm de son prédécesseur. Le poids passerait en revanche de 188 à 195 g, une hausse qui s'explique probablement par la batterie plus volumineuse.

Puce MediaTek, batterie et étanchéité

Le Razr 2027 resterait fidèle à MediaTek avec le Dimensity 7550X, une puce pas encore officialisée qui succéderait au Dimensity 7450X. PhoneArena la dit gravée en 4 nm par TSMC, mais rien ne le confirme pour l'instant. Elle serait accompagnée de 8 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage, sans port microSD. La quantité de mémoire ne change pas, mais la fiche mentionne de la LPDDR5, alors que le Razr 2026 utilise de la LPDDR5X, plus rapide. Reste à savoir s'il s'agit d'une erreur dans la fiche ou d'une économie.

La batterie passerait de 4 800 à 5 000 mAh, répartis sur deux cellules. Ainsi, la charge filaire grimperait de 30 à 45 W, soit une hausse de 50 %, tandis que la charge sans fil Qi resterait à 15 W. Côté étanchéité, le Razr 2027 ajouterait l'indice IPX9, qui garantit la résistance aux jets d'eau à haute pression, à l'IPX8 déjà présent. La protection contre la poussière resterait en revanche limitée à l'IP4X, comme sur le Razr 2026 certifié IP48.

Photo, logiciel et connectivité

La partie photo ne bougerait pas : deux capteurs de 50 mégapixels au dos (grand-angle et ultra grand-angle) et une caméra frontale de 32 mégapixels. Le smartphone serait livré sous Android 17 et recevrait trois mises à jour majeures, jusqu'à Android 20.

Les correctifs de sécurité arriveraient tous les deux mois pendant trois ans, contre quatre ans pour le Razr 2026. Enfin, la fiche technique mentionne le Wi-Fi 6E, déjà présent sur le modèle actuel, et le Bluetooth 6.0, qui remplacerait le Bluetooth 5.4.